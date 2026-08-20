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Universo pode abrir portas para 3 signos hoje (20 de agosto), e a sorte vai chegar para quem se arriscar

Uma atitude corajosa, uma conversa sincera ou uma mudança inesperada pode colocar estes signos diante de uma oportunidade que eles não estavam esperando

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 20 de agosto, três signos podem sentir que as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Uma oportunidade inesperada, uma resposta positiva ou até uma mudança de planos pode abrir espaço para algo muito melhor.

A energia do dia favorece quem está disposto a sair da zona de conforto. Para Áries, Capricórnio e Peixes, o momento pode ser especialmente interessante para tomar uma iniciativa, dizer o que pensa ou simplesmente aceitar que algumas mudanças podem trazer resultados positivos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Você pode começar a perceber que uma decisão tomada recentemente foi mais importante do que imaginava. Algo que parecia apenas uma tentativa pode ganhar força e trazer um resultado positivo. Sua coragem para agir sem esperar pelo momento perfeito pode ser justamente o que coloca você diante de uma nova oportunidade.

Dica cósmica: Confie mais na sua iniciativa. Se você já sabe o que quer, talvez não exista motivo para continuar esperando.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Capricórnio: Uma conversa pode ser responsável por abrir uma porta inesperada. Você pode estar mais disposto a falar o que pensa, apresentar uma ideia ou fazer uma proposta que normalmente deixaria para depois. E essa atitude pode chamar a atenção de alguém que tem condições de ajudar você a avançar.

Dica cósmica: Não esconda uma boa ideia por medo da reação dos outros. Dizer o que você pensa pode aproximar uma oportunidade.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Peixes: Uma mudança inesperada pode surpreender você, mas também trazer exatamente o movimento que estava faltando. Algo diferente do planejado pode acabar despertando entusiasmo e mostrando que sair da rotina nem sempre significa perder o controle. Pelo contrário, pode ser o começo de uma fase muito mais interessante.

Dica cósmica: Não rejeite uma novidade apenas porque ela foge dos seus planos. Às vezes, a melhor oportunidade chega de um jeito que você não imaginava.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

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