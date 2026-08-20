Universo pode abrir portas para 3 signos hoje (20 de agosto), e a sorte vai chegar para quem se arriscar

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00
Nesta quinta-feira, 20 de agosto, três signos podem sentir que as coisas começam a andar de uma maneira diferente. Uma oportunidade inesperada, uma resposta positiva ou até uma mudança de planos pode abrir espaço para algo muito melhor.
A energia do dia favorece quem está disposto a sair da zona de conforto. Para Áries, Capricórnio e Peixes, o momento pode ser especialmente interessante para tomar uma iniciativa, dizer o que pensa ou simplesmente aceitar que algumas mudanças podem trazer resultados positivos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Você pode começar a perceber que uma decisão tomada recentemente foi mais importante do que imaginava. Algo que parecia apenas uma tentativa pode ganhar força e trazer um resultado positivo. Sua coragem para agir sem esperar pelo momento perfeito pode ser justamente o que coloca você diante de uma nova oportunidade.
Dica cósmica: Confie mais na sua iniciativa. Se você já sabe o que quer, talvez não exista motivo para continuar esperando.
Viagens que são a cara de Áries
Capricórnio: Uma conversa pode ser responsável por abrir uma porta inesperada. Você pode estar mais disposto a falar o que pensa, apresentar uma ideia ou fazer uma proposta que normalmente deixaria para depois. E essa atitude pode chamar a atenção de alguém que tem condições de ajudar você a avançar.
Dica cósmica: Não esconda uma boa ideia por medo da reação dos outros. Dizer o que você pensa pode aproximar uma oportunidade.
Viagens que são a cara de Capricórnio
Peixes: Uma mudança inesperada pode surpreender você, mas também trazer exatamente o movimento que estava faltando. Algo diferente do planejado pode acabar despertando entusiasmo e mostrando que sair da rotina nem sempre significa perder o controle. Pelo contrário, pode ser o começo de uma fase muito mais interessante.
Dica cósmica: Não rejeite uma novidade apenas porque ela foge dos seus planos. Às vezes, a melhor oportunidade chega de um jeito que você não imaginava.
Viagens que são a cara de Peixes