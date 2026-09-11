ASTROLOGIA

Universo prepara uma bênção para 3 signos hoje (11 de setembro), e uma nova confiança começa a tomar conta de tudo

A Lua Nova em Virgem favorece clareza, autoconfiança e a sensação de que as coisas finalmente estão começando a dar certo para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de setembro, três signos podem sentir que o universo está jogando a favor deles. A Lua Nova em Virgem acontece às 00h26, favorecendo clareza mental e ajudando a colocar pensamentos e preocupações em ordem.

Com a mente mais tranquila, fica mais fácil enxergar soluções, reconhecer o próprio potencial e confiar na própria intuição. Para esses signos, o dia pode trazer uma sensação especialmente forte de segurança e autoconfiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Virgem pode sentir hoje que não precisa passar o tempo inteiro tentando antecipar problemas. Depois de tanto pensar, analisar e se preocupar, chega o momento de aceitar que está tudo bem respirar fundo e simplesmente viver o presente.

A Lua Nova em seu signo reforça essa sensação de recomeço. Ao permitir que a mente desacelere, você pode descobrir que pensar com clareza não significa estar constantemente preocupado. Hoje, as respostas podem aparecer com muito mais facilidade.

Dica cósmica: pare de procurar problemas onde eles não existem e permita-se aproveitar o que está funcionando.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Libra: Libra pode ter hoje uma percepção muito positiva sobre si mesmo. A energia da Lua Nova favorece um olhar mais claro para aquilo que você é capaz de construir, fazendo surgir uma esperança que talvez estivesse escondida atrás da autocrítica.

Você costuma ser mais duro consigo do que as outras pessoas imaginam, mas isso começa a mudar. E, às 20h52, a Lua entra em Libra, reforçando a sensação de renovação e confiança. O futuro pode parecer mais aberto às suas ideias.

Dica cósmica: não diminua suas próprias possibilidades antes mesmo de tentar. Reconheça o que você já é capaz de fazer.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Peixes: Peixes pode sentir hoje uma mudança profunda na maneira como enxerga a si mesmo. A energia da Lua Nova ajuda a recuperar uma confiança que talvez estivesse adormecida, trazendo a sensação de que você sabe exatamente quem é e o que merece.

Não será necessário receber elogios de amigos, aprovação de desconhecidos ou validação nas redes sociais para reconhecer o próprio valor. Hoje, a segurança vem de dentro, e isso faz toda a diferença. Você pode se sentir mais poderoso e capaz de seguir em frente sem depender da opinião dos outros.

Dica cósmica: pare de medir seu valor pela aprovação alheia e confie mais na pessoa que você sabe que é.