ASTROLOGIA

Universo prepara uma grande virada para 3 signos a partir de hoje (2 de setembro), e sorte e felicidade chegam com força

O novo mês começa com uma virada positiva para alguns signos, que entram em uma fase de mais confiança, alegria e oportunidades para deixar a negatividade para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro mal começou e já traz uma sensação de renovação para alguns signos do zodíaco. Nesta quarta-feira, 2 de setembro, três deles estarão mais propensos a atrair situações positivas, recuperar a confiança e, principalmente, parar de aceitar aquilo que tira sua felicidade.

Para esses signos, a sorte não aparece apenas como uma questão de acaso. Ela também está ligada à disposição para fazer escolhas diferentes, estabelecer limites e abrir espaço para aquilo que realmente faz bem. É hora de parar de deixar problemas e pessoas negativas ocuparem um espaço que deveria ser da própria felicidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Para Touro, esta quarta-feira chega com uma sensação de que a felicidade finalmente está encontrando seu caminho. Você começa a perceber que não precisa se contentar com menos do que realmente deseja, principalmente quando o assunto é a vida que quer construir.

Parte dessa mudança vem da sua confiança. Quando você acredita mais em si mesmo, fica mais fácil identificar oportunidades e também se afastar de tudo aquilo que insiste em colocar você para baixo. A negatividade já não tem o mesmo poder sobre suas escolhas.

Com essa nova postura, Touro passa a enxergar a sorte de outra maneira. Em vez de esperar que algo aconteça por acaso, você começa a agir para criar as próprias oportunidades. E quanto mais espaço dá para a alegria, mais motivos encontra para se sentir feliz.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas para caber na realidade de outras pessoas. Você pode querer mais e ainda assim estar no caminho certo.

Filmes para Touro 1 de 10

Câncer

Câncer entra em uma fase de mais sorte e felicidade justamente porque decidiu parar de aceitar aquilo que não faz bem. Você está cansado de lidar com desrespeito, negatividade e situações que drenam sua energia, e agora começa a colocar limites mais claros.

A grande mudança está em entender que ninguém vai fazer essas escolhas por você. Se determinada situação incomoda, cabe a você decidir o que permanece e o que precisa ficar para trás. Essa sensação de assumir o controle pode trazer uma leveza que estava faltando.

Ao deixar de gastar tanto tempo tentando lidar com problemas que não precisam ser seus, Câncer abre espaço para coisas boas. Setembro começa com uma mensagem importante: você não precisa se sentir culpado por escolher a própria felicidade.

Dica cósmica: dizer “não” para o que faz mal também é uma forma de dizer “sim” para uma vida mais leve.

Filmes para Câncer 1 de 10

Libra

Libra percebe, finalmente, que passou tempo demais tentando agradar os outros para encontrar a própria felicidade. Você se acostumou a evitar conflitos, adaptar seus desejos e até esconder partes da sua personalidade para manter tudo em equilíbrio.

Mas isso começa a mudar. Nesta quarta-feira, fica mais fácil entender que a opinião dos outros não pode ser o principal parâmetro para decidir como você deve viver. Nem todo mundo vai concordar com suas escolhas, e tudo bem.

Quando Libra deixa de tentar se encaixar em expectativas alheias, recupera algo muito importante: a própria voz. Essa autonomia pode trazer uma sensação de liberdade e, junto dela, a impressão de que a sorte finalmente está jogando a seu favor.

Dica cósmica: sua felicidade não precisa da aprovação de ninguém. Faça escolhas que façam sentido para você.