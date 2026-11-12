MÚSICA

Urias conquista primeiro Grammy Latino da carreira e faz história como segunda mulher trans brasileira premiada

Cantora mineira venceu na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo disco "Carranca", durante a 27ª edição da cerimônia, em Las Vegas

Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 19:30

Urias ganha 1º Grammy Latino da carreira com o álbum "Carranca" Crédito: Reprodução/Youtube

A cantora e compositora Urias venceu, nesta quinta-feira (12), o primeiro Grammy Latino de sua carreira e, com o feito, tornou-se a segunda mulher trans brasileira a conquistar a honraria. A artista mineira foi premiada na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo trabalho "Carranca". O troféu foi entregue durante a 27ª edição do evento, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Quando estava escrevendo este agradecimento, ainda não tinha caído a ficha. Eu realmente não conseguia acreditar. Por ser quem eu sou, fui treinada e ensinada a acreditar que coisas boas também poderiam acontecer comigo. Agradeço aos meus orixás, a todos os produtores, compositores e artistas que participaram deste álbum, à minha equipe, aos meus empresários e a todos que escutaram este trabalho", disse Urias em seu discurso de agradecimento no palco.

Urias 1 de 3

A fala também incluiu uma referência direta à cantora Liniker, a primeira mulher trans brasileira a vencer uma categoria na premiação. "Obrigada à minha irmã Liniker. Hoje eu acredito e alcei voo", declarou Urias. Liniker soma nove indicações ao Grammy Latino ao longo da carreira, tendo sido premiada em 2022 pelo disco "Indigo Borboleta Azul" e vencido em três categorias em 2025 com o álbum "Caju".

Terceiro álbum de estúdio da discografia de Urias, "Carranca" chegou às plataformas em outubro de 2025. O projeto reúne 14 faixas inéditas, entre elas três interlúdios com narração de Marcinha do Corintho, e traz colaborações de Criolo, Don L, Major RD e Giovani Cidreira.

A artista ainda concorre na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa pela composição "Águas de um Mar Azul". Na disputa, enfrenta nomes como Rosalía e Carminho ("Memórias"), Criolo, Amaro de Freitas e Dino D'Santiago ("No Vento de Nós"), Marisa Monte ("Sua Onda") e Johnny Hooker e Ney Matogrosso ("Viver e Morrer de Amor na América Latina").

O prêmio vencido por Urias foi entregue na Pré-Cerimônia do Grammy Latino, que teve início às 17h (horário de Brasília). As categorias principais e mais aguardadas da noite serão anunciadas a partir das 22h desta quinta-feira (12), na Cerimônia Principal.