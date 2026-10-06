EDUCAÇÂO

USP perde o topo da América Latina em novo ranking; veja qual universidade assume o 1º lugar em 2027

Novo ranking da QS coloca universidade chilena no topo e destaca força das instituições brasileiras na região



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:05

USP perdeu a liderança regional, mas segue entre as principais universidades da América Latina em 2027 Crédito: Foto: Sfs90- Wikimedia Commons

A Universidade de São Paulo (USP) continua entre as principais instituições de ensino superior da América Latina, mas perdeu a liderança regional em uma nova edição do ranking internacional QS. A universidade brasileira aparece agora na segunda colocação, atrás de uma instituição chilena.

O resultado faz parte do QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2027, divulgado nesta quinta-feira, 1º de outubro. A edição reúne 517 universidades de 26 locais e mostra novamente a forte presença brasileira no ensino superior regional.

Universidades 1 de 4

A Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) ficou com a primeira posição. A USP e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparecem empatadas na segunda colocação.

Qual é a melhor universidade da América Latina?

A Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC-CHI) manteve a liderança do ranking QS pelo segundo ano consecutivo.

A instituição chilena já havia aparecido em primeiro lugar na edição anterior e voltou a ocupar o topo na classificação de 2027. A USP, que liderava o ranking de 2025, aparece agora em segundo lugar. A classificação também mostra que o Brasil segue com forte presença entre as melhores universidades da região.

Confira as dez primeiras posições:

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile Universidade de São Paulo (USP), Brasil Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil Tecnológico de Monterrey, México Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil Universidade Estadual Paulista (Unesp), Brasil Universidad de Chile, Chile Universidad de los Andes, Colômbia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

Brasil é o país com mais universidades no ranking

Apesar de não ocupar a liderança individual, o Brasil se destaca pela quantidade de instituições classificadas. Ao todo, 137 universidades brasileiras aparecem na edição de 2027, o maior número entre os sistemas de ensino superior avaliados pelo ranking.

Na sequência estão Colômbia, com 70 instituições, e México, com 69. O Brasil também colocou quatro universidades entre as dez primeiras posições. Esse cenário ajuda a explicar a força do País no levantamento: além da USP, outras instituições brasileiras aparecem em posições de destaque.

Entre as 20 primeiras, estão:

Universidade de São Paulo (USP)

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

USP se destaca em pesquisa internacional

A segunda colocação geral não significa que a USP tenha deixado de apresentar indicadores de destaque.

Segundo a análise da QS, a universidade brasileira lidera a região em três indicadores: Rede Internacional de Pesquisa, Artigos por Docente e Impacto na Web.

O desempenho na Rede Internacional de Pesquisa chama atenção porque mede a colaboração acadêmica da instituição com pesquisadores e universidades de diferentes países.

O que o ranking avalia?

A classificação da QS não considera apenas a reputação geral das universidades. A metodologia combina diferentes indicadores para comparar o desempenho das instituições.

Entre os principais critérios estão:

Reputação acadêmica;

Reputação entre empregadores;

Rede Internacional de Pesquisa;

Professores com doutorado;

Produção científica;

Citações por artigo;

Relação entre professores e estudantes;

Presença e impacto digital.