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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:05
A Universidade de São Paulo (USP) continua entre as principais instituições de ensino superior da América Latina, mas perdeu a liderança regional em uma nova edição do ranking internacional QS. A universidade brasileira aparece agora na segunda colocação, atrás de uma instituição chilena.
O resultado faz parte do QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2027, divulgado nesta quinta-feira, 1º de outubro. A edição reúne 517 universidades de 26 locais e mostra novamente a forte presença brasileira no ensino superior regional.
Universidades
A Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) ficou com a primeira posição. A USP e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparecem empatadas na segunda colocação.
A Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC-CHI) manteve a liderança do ranking QS pelo segundo ano consecutivo.
A instituição chilena já havia aparecido em primeiro lugar na edição anterior e voltou a ocupar o topo na classificação de 2027. A USP, que liderava o ranking de 2025, aparece agora em segundo lugar. A classificação também mostra que o Brasil segue com forte presença entre as melhores universidades da região.
Confira as dez primeiras posições:
Apesar de não ocupar a liderança individual, o Brasil se destaca pela quantidade de instituições classificadas. Ao todo, 137 universidades brasileiras aparecem na edição de 2027, o maior número entre os sistemas de ensino superior avaliados pelo ranking.
Na sequência estão Colômbia, com 70 instituições, e México, com 69. O Brasil também colocou quatro universidades entre as dez primeiras posições. Esse cenário ajuda a explicar a força do País no levantamento: além da USP, outras instituições brasileiras aparecem em posições de destaque.
Entre as 20 primeiras, estão:
A segunda colocação geral não significa que a USP tenha deixado de apresentar indicadores de destaque.
Segundo a análise da QS, a universidade brasileira lidera a região em três indicadores: Rede Internacional de Pesquisa, Artigos por Docente e Impacto na Web.
O desempenho na Rede Internacional de Pesquisa chama atenção porque mede a colaboração acadêmica da instituição com pesquisadores e universidades de diferentes países.
A classificação da QS não considera apenas a reputação geral das universidades. A metodologia combina diferentes indicadores para comparar o desempenho das instituições.
Entre os principais critérios estão:
Na edição de 2027, a QS destaca especialmente a atuação internacional e a produção acadêmica das universidades da região.