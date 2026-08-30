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Vai ficar loira? Veja o que fazer antes e depois da descoloração para o cabelo não ficar detonado

Clarear os fios exige alguns cuidados para reduzir ressecamento, quebra e perda de brilho; rotina começa antes mesmo de chegar ao salão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:00

Faça um teste de mecha antes da descoloração para avaliar como o cabelo reage ao procedimento
Faça um teste de mecha antes da descoloração para avaliar como o cabelo reage ao procedimento Crédito: Reprodução

Ficar loira pode mudar completamente o visual, mas a transformação também está entre os procedimentos químicos que mais exigem cuidados com o cabelo. Isso acontece porque a descoloração precisa alterar a estrutura do fio para remover pigmentos, processo que pode aumentar a porosidade e deixar o cabelo mais vulnerável ao ressecamento e à quebra.

A boa notícia é que alguns cuidados antes e, principalmente, depois do procedimento ajudam a preservar a aparência e a resistência dos fios. E não adianta apostar apenas em uma hidratação potente no dia seguinte: cabelo descolorido precisa de uma rotina contínua.

Vai ficar loira? Veja 10 dicas para seu cabelo não ficar detonado

Evite água muito quente e não esfregue o cabelo com a toalha: fios descoloridos ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito por Reprodução
Shampoo e máscara roxa servem para neutralizar o amarelado do loiro, mas não substituem os tratamentos contra os danos da descoloração por Reprodução
Óleos e séruns aplicados nas pontas ajudam a controlar o frizz e melhorar a aparência das áreas mais ressecadas por Reprodução
Diminua o uso de chapinha, babyliss e secador muito quente e aplique protetor térmico sempre que usar calor por Reprodução
Aposte em leave-in para proteger o comprimento e reduzir o atrito que pode favorecer a quebra dos fios por Reprodução
Use condicionador após as lavagens para ajudar a selar as cutículas e facilitar o desembaraço por Reprodução
Alterne hidratação com nutrição e reconstrução de acordo com as necessidades do cabelo, sem exagerar nas proteínas por Reprodução
Faça um teste de mecha antes da descoloração para avaliar como o cabelo reage ao procedimento por Reprodução
Depois de clarear, mantenha uma rotina de hidratação para devolver maciez e ajudar a combater o aspecto ressecado por Reprodução
Evite chegar ao salão com os fios já fragilizados por excesso de químicas ou ferramentas de calor por Reprodução
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Evite água muito quente e não esfregue o cabelo com a toalha: fios descoloridos ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito por Reprodução

Prepare o cabelo antes de clarear

Nos dias anteriores à descoloração, vale priorizar uma rotina suave, evitando procedimentos químicos desnecessários e excesso de ferramentas térmicas. Se o cabelo já estiver quebradiço, muito elástico ou fragilizado, o ideal é conversar com o profissional antes de insistir no clareamento.

O teste de mecha também é importante. É ele que ajuda o cabeleireiro a observar como o fio reage ao produto e se consegue chegar ao tom desejado sem sofrer danos excessivos.

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Hidratação sozinha pode não ser suficiente

Depois de ficar loira, é comum perceber o cabelo mais áspero, embaraçando com facilidade ou com aparência opaca. A hidratação ajuda a melhorar maciez e maleabilidade, mas pode ser necessário alterná-la com produtos de nutrição e reconstrução, de acordo com a condição dos fios.

Máscaras nutritivas e condicionantes ajudam a reduzir a sensação de ressecamento, enquanto tratamentos reconstrutores com proteínas podem ser úteis quando há dano estrutural. Reconstrução em excesso, porém, não significa cabelo mais saudável e pode deixar os fios rígidos, por isso a frequência deve ser ajustada às necessidades do cabelo.

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Óleo pode virar aliado das pontas

Óleos e séruns capilares podem ajudar a melhorar o aspecto das pontas, diminuir o frizz e reduzir a perda de umidade. A aplicação deve ser feita principalmente no comprimento e nas pontas e em pequena quantidade, para não deixar o cabelo pesado.

Outra estratégia é usar leave-in depois das lavagens. Além de facilitar o desembaraço, alguns produtos formam uma película ao redor do fio e ajudam a protegê-lo das agressões externas.

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Cuidado redobrado com secador e chapinha

O cabelo recém-descolorido tende a ficar mais sensível ao calor. Por isso, reduzir a frequência de chapinha, babyliss e secador muito quente pode fazer diferença nas primeiras semanas.

Quando o uso for necessário, protetor térmico é indispensável. Também vale evitar passar a chapinha repetidamente na mesma mecha ou encostar ferramentas muito quentes nos fios ainda úmidos.

Até a forma de lavar faz diferença

Água muito quente pode aumentar a sensação de ressecamento. Prefira temperatura morna ou fria e escolha um shampoo que faça uma limpeza adequada sem deixar o cabelo excessivamente áspero.

Na hora de secar, nada de esfregar os fios com força na toalha. Pressionar delicadamente para retirar o excesso de água reduz atrito e embaraçamento. Para desembaraçar, comece pelas pontas e vá subindo aos poucos.

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E o shampoo roxo?

O shampoo ou máscara roxa pode ajudar a neutralizar tons amarelados que aparecem no loiro, mas não é um tratamento contra danos. Dependendo da fórmula e da frequência de uso, o produto pode até aumentar a sensação de ressecamento.

Por isso, ele deve entrar na rotina apenas quando houver necessidade de corrigir a tonalidade, sem substituir máscaras, condicionador e outros cuidados.

Os primeiros dias merecem atenção

Depois da transformação, observe como o cabelo responde. Fios que ficam extremamente elásticos quando molhados, quebram com facilidade ou apresentam mudança intensa de textura podem ter sofrido dano químico importante.

Nesses casos, encher o cabelo de produtos por conta própria nem sempre resolve. O melhor caminho é reduzir novas agressões e procurar um profissional para avaliar a extensão do dano e montar uma rotina adequada.

Com os cuidados certos, ficar loira não precisa significar conviver com cabelo seco e quebradiço. A prioridade após a descoloração é preservar o fio que acabou de passar por um procedimento químico intenso e manter uma rotina consistente, em vez de tentar recuperar tudo com um único tratamento.

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