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Vai para o BBB 27? Karoline Lima dá pista sobre possível ida ao reality após 12 anos tentando vaga

Modelo diz que já procurou antigos diretores e apresentadores do programa e brincou sobre a possibilidade de entrar na próxima edição: “Estou rezando para o meu momento chegar”

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:43

Karoline Lima contou que tenta entrar no BBB há 12 anos e brincou sobre uma possível participação na edição de 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Karoline Lima, de 30 anos, não esconde a vontade de entrar no Big Brother Brasil. Em uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, na terça-feira (17), ela contou que tenta uma vaga no reality há mais de uma década e até já chegou a acreditar que seria convocada para o confinamento.

Karoline resgatou uma publicação de 2012, quando tinha 16 anos, na qual dizia que participaria do programa assim que completasse 18. Desde então, segundo ela, a busca por uma oportunidade virou uma verdadeira saga.

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“Se eu contar para vocês o tanto de humilhação que eu já fiz para me chamarem para o Big Brother, vocês vão ficar em choque”, brincou. A influenciadora contou que já mandou mensagens para nomes ligados ao programa, como Boninho, Rodrigo Dourado, Tadeu Schmidt e Tiago Leifert.

A modelo afirmou que segue na expectativa de realizar o sonho e deixou no ar a possibilidade de aparecer na próxima edição. “Estou rezando para o meu momento chegar. Uma hora, vai chegar. Eu vou para o Big Brother um dia. Quem sabe o próximo?”, disse.

Karoline também garantiu que não faltaria assunto durante um eventual confinamento. Segundo ela, sua participação renderia fofocas, histórias pessoais e revelações sobre outras pessoas. “O Big Brother não sabe o que está perdendo!”, afirmou.