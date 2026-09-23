NOVELA DAS 9

Vai rolar! Felipe e Mau Mau devem se beijar nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’

Romance de ‘Malipe’ avança nos próximos capítulos, mas aproximação dos dois ainda terá interferência de Fernando

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:49

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

O romance de Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) finalmente vai sair do campo das expectativas em Quem Ama Cuida. Depois de uma aproximação construída aos poucos, os dois vão trocar declarações e se beijar nos próximos capítulos da novela.

O casal, apelidado de “Malipe” pelos fãs, ganhou força principalmente nas redes sociais, onde o público passou a torcer para que a amizade entre os personagens evoluísse para um relacionamento. Agora, a história deve avançar para uma nova etapa.

Antes do beijo, porém, a trama ainda reserva alguns obstáculos. Fernando (Pedro Alves) vai perceber a sintonia entre Felipe e Mau Mau e deve tentar interferir na relação. Uma sequência gravada recentemente reuniu os três personagens sob chuva e foi mantida em segredo pela produção.

Felipe e Mau 1 de 9

A tensão também deve aumentar no começo de outubro, quando Fernando fizer insinuações sobre Mau Mau para Felipe. O momento acontece enquanto o entregador de flores continua escondendo uma informação importante do rapaz.

Mau Mau esconde segredo de Felipe

Mau Mau é irmão de Adriana (Leticia Colin), mas ainda não conseguiu contar a Felipe sobre o parentesco. No capítulo deste sábado (26), ele admite à irmã que pretende revelar a verdade, mas acaba recuando quando tem a oportunidade.

No capítulo seguinte, o personagem terá uma nova chance de falar sobre o assunto e novamente vai desistir de revelar o segredo.

Enquanto isso, outros personagens começam a notar o envolvimento entre os dois. Carolina (Mah Duarte) percebe mudanças no comportamento de Felipe, enquanto Fernando também identifica a proximidade entre os rapazes.