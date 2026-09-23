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Vai rolar! Felipe e Mau Mau devem se beijar nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’

Romance de ‘Malipe’ avança nos próximos capítulos, mas aproximação dos dois ainda terá interferência de Fernando

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:49

Felipe e Mau
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

O romance de Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) finalmente vai sair do campo das expectativas em Quem Ama Cuida. Depois de uma aproximação construída aos poucos, os dois vão trocar declarações e se beijar nos próximos capítulos da novela.

O casal, apelidado de “Malipe” pelos fãs, ganhou força principalmente nas redes sociais, onde o público passou a torcer para que a amizade entre os personagens evoluísse para um relacionamento. Agora, a história deve avançar para uma nova etapa.

Antes do beijo, porém, a trama ainda reserva alguns obstáculos. Fernando (Pedro Alves) vai perceber a sintonia entre Felipe e Mau Mau e deve tentar interferir na relação. Uma sequência gravada recentemente reuniu os três personagens sob chuva e foi mantida em segredo pela produção.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

A tensão também deve aumentar no começo de outubro, quando Fernando fizer insinuações sobre Mau Mau para Felipe. O momento acontece enquanto o entregador de flores continua escondendo uma informação importante do rapaz.

Mau Mau esconde segredo de Felipe

Mau Mau é irmão de Adriana (Leticia Colin), mas ainda não conseguiu contar a Felipe sobre o parentesco. No capítulo deste sábado (26), ele admite à irmã que pretende revelar a verdade, mas acaba recuando quando tem a oportunidade.

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No capítulo seguinte, o personagem terá uma nova chance de falar sobre o assunto e novamente vai desistir de revelar o segredo.

Enquanto isso, outros personagens começam a notar o envolvimento entre os dois. Carolina (Mah Duarte) percebe mudanças no comportamento de Felipe, enquanto Fernando também identifica a proximidade entre os rapazes.

A trajetória de Mau Mau ainda representa uma mudança em relação à sinopse original da novela, que indicava um possível envolvimento do personagem com Rafael (João Vitor Silva).

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