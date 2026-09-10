NOVELA

Vai ter Carminha? ‘Avenida Brasil 2’ terá cortes de personagens queridos e Nina fará apenas participação rápida

Continuação prevista para janeiro de 2027 deixará de fora nomes marcantes da primeira versão e encontrará um público bem diferente daquele de 2012

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:00

Carminha e Nina Crédito: Reprodução

A continuação de “Avenida Brasil” nem estreou e já começa a provocar discussões entre os fãs da novela exibida originalmente em 2012. Prevista para chegar à Globo em janeiro de 2027, a nova história terá o retorno de personagens conhecidos, mas também ausências importantes.

Entre os nomes que não estarão na nova produção estão Mãe Lucinda, interpretada por Vera Holtz, e Suellen, personagem de Isis Valverde. Já Nina/Rita, vivida por Débora Falabella e protagonista da trama original, deverá aparecer apenas rapidamente no início da história.

Atores de Avenida Brasil 1 de 7

A ausência de Nina por boa parte da continuação representa uma das mudanças mais significativas. Em 2012, o confronto entre ela e Carminha, personagem de Adriana Esteves, foi um dos principais motores da novela. Carminha estará de volta na nova produção, mas o famoso duelo entre as duas não será retomado nos mesmos moldes.

Outro personagem importante confirmado na continuação é Tufão, vivido por Murilo Benício.

‘Avenida Brasil 2’ encontrará público diferente

Além das mudanças no elenco, a produção terá outro desafio: encontrar em 2027 um cenário completamente diferente daquele que ajudou a transformar “Avenida Brasil” em fenômeno nacional.

Quando a novela foi exibida pela primeira vez, em 2012, o streaming ainda tinha presença limitada no cotidiano dos brasileiros. A Netflix havia desembarcado no país apenas no ano anterior, enquanto plataformas que hoje disputam diariamente a atenção do público ainda não tinham a relevância atual.

A relação com as redes sociais também era diferente. Durante a exibição dos capítulos, espectadores se reuniam no então Twitter e publicavam o famoso “oi, oi, oi”, referência à abertura da novela. A expressão acabou funcionando como uma espécie de sinal para quem acompanhava a trama ao mesmo tempo.

Quatorze anos depois, o consumo de entretenimento está muito mais fragmentado entre televisão, streaming e redes sociais como o TikTok.

Audiência será outro desafio

“Avenida Brasil” terminou sua exibição original como um dos grandes sucessos recentes da faixa das 21h. Segundo os dados citados pelo Terra, a novela chegou a registrar picos de 54 pontos e terminou com média geral de 39 pontos no Ibope.

Para efeito de comparação, “Quem Ama Cuida”, atual produção das 21h, registra cerca de 23 pontos, conforme os números apresentados pela publicação.