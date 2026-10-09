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Vai tomar uma cervejinha? 5 dicas para curtir com equilíbrio e aproveitar cada gole

Especialistas da Academia da Cerveja, da Ambev, ensinam como explorar novos rótulos, combinar bebidas com pratos e incluir a moderação na experiência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 12:40

Cervejas da linha Wellness da Ambev
Cervejas da linha Wellness da Ambev Crédito: Luana Omena/Divulgação

Apreciar uma boa cerveja vai muito além de escolher um rótulo. A combinação com a comida, a descoberta de diferentes estilos e a possibilidade de alternar entre versões com e sem álcool ampliam as formas de aproveitar a bebida em diferentes ocasiões. Principalmente com o crescimento da busca por estilos de vida mais equilibrados.

Para ajudar nessa experiência, especialistas da Academia da Cerveja, espaço de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, reuniram cinco dicas para quem quer conhecer novos sabores e fazer escolhas equilibradas. As recomendações passam por técnicas de degustação, harmonização gastronômica e alternativas para diferentes momentos da rotina.

Dicas de como gelar a cerveja em menos de 5 minutos

Papel-toalha úmido no freezer: envolver a cerveja com papel molhado faz a bebida gelar mais rápido no congelador por Reprodução
Gelo, água e sal: adicionar água e sal ao gelo ajuda a reduzir a temperatura e acelera o resfriamento da bebida por Reprodução
Rotação na água com gelo: Girar a lata ou garrafa na água com gelo aumenta o contato com o frio e agiliza o processo por Reprodução
Gelo, sal e álcool: Mistura com gelo, sal grosso e álcool cria um ambiente mais frio e pode gelar a cerveja em cerca de cinco minutos por Reprodução
Organização do cooler: intercalar camadas de gelo, água e cervejas melhora a distribuição do frio e acelera o resfriamento por Freepik
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Papel-toalha úmido no freezer: envolver a cerveja com papel molhado faz a bebida gelar mais rápido no congelador por Reprodução

1. Alterne entre cervejas tradicionais e versões sem álcool

Conhecida como técnica "zebra", a prática consiste em intercalar cervejas tradicionais com opções sem álcool. O avanço das tecnologias de produção permitiu ampliar a variedade de rótulos dessa categoria, com alternativas como Corona Cero, Bud Zero e Brahma 0,0%.

A proposta é explorar diferentes perfis de sabor e incluir bebidas sem álcool ao longo da experiência. Vale lembrar, porém, que alternar bebidas não elimina os efeitos do álcool já consumido. Para quem precisa dirigir ou realizar atividades que exigem atenção, a escolha mais segura é não consumir álcool.

2. Descubra novas possibilidades no almoço e no happy hour

As cervejas sem álcool e as opções com baixo teor alcoólico ampliam a variedade de bebidas disponíveis para diferentes momentos do dia. No almoço de trabalho ou durante uma pausa entre reuniões, por exemplo, uma versão sem álcool pode acompanhar uma refeição sem adicionar álcool à ocasião.

A escolha também permite explorar combinações com pratos leves durante a semana, sem deixar de lado as preferências pessoais e as necessidades de cada momento.

3. Coloque a harmonização gastronômica em destaque

A combinação entre comida e bebida é uma das maneiras de explorar aromas e sabores. Pratos grelhados e preparações mais leves podem acompanhar cervejas refrescantes, enquanto receitas delicadas permitem experimentar diferentes estilos e perceber como os sabores se complementam.

Entre as alternativas citadas pela Academia da Cerveja, está a Stella Artois Pure Gold, apresentada como uma opção sem glúten e com menos calorias. A gastronomia também abre espaço para outros tipos de bebidas, como o Guaraná Antarctica Zero com Fibras, que combina a proposta da versão zero com maior quantidade de fibras, segundo as informações do material de divulgação.

4. Intercale a degustação com água

Manter a água por perto é outra recomendação para quem deseja aproveitar uma degustação com mais atenção aos sabores. Intercalar água entre as bebidas ajuda na hidratação, a renovar o paladar e pode contribuir para reduzir o ritmo do consumo. Em festas, festivais e outras celebrações, a orientação é beber devagar e fazer pausas ao longo do evento.

5. Experimente diferentes estilos e rótulos

Conhecer a variedade de cervejas disponíveis é parte da experiência de degustação. Diferenças nos ingredientes, nos aromas e nos processos de produção ajudam a criar perfis sensoriais distintos, com características que podem agradar a diferentes paladares.

Uma maneira de explorar essas diferenças é optar por pequenas porções de estilos variados, prestando atenção às notas de malte, lúpulo e outros elementos percebidos durante a degustação. Assim, fica mais fácil identificar preferências e conhecer novas receitas.

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