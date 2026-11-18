DICAS DE CASA

Vai viajar? Colocar um copo virado sobre uma folha de papel na pia pode evitar uma surpresa desagradável ao voltar para casa

Truque caseiro utiliza dois objetos simples para ajudar a reduzir o mau cheiro que pode surgir no ralo da cozinha após vários dias sem uso



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:20

Copo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Malas prontas, passagens separadas e portas trancadas. Na correria que antecede uma viagem, poucos se lembram de olhar para a pia da cozinha. Entretanto, um detalhe escondido no encanamento pode transformar o retorno para casa em uma experiência desagradável, especialmente quando o imóvel permanece fechado por vários dias.

Uma dica doméstica que utiliza apenas um copo e uma folha de papel promete ajudar a diminuir o risco de encontrar a cozinha tomada por mau cheiro. O procedimento é simples, não exige produtos químicos e pode ser realizado em poucos minutos, antes de sair.

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Apesar da facilidade, o segredo não está exatamente nos objetos utilizados, mas em uma peça instalada debaixo da pia. Compreender seu funcionamento é fundamental para saber quando o truque pode ajudar e quais cuidados realmente fazem diferença.

Por que a pia pode ficar com mau cheiro?

Escondido no armário da cozinha, o sifão desempenha uma função importante no sistema hidráulico. Sua estrutura permite manter uma pequena quantidade de água dentro da tubulação, formando uma barreira que dificulta a passagem de gases provenientes do esgoto.

Enquanto a pia é utilizada diariamente, essa reserva costuma ser renovada naturalmente. A situação muda quando o imóvel permanece fechado por períodos prolongados, sem que ninguém abra a torneira.

Com o passar do tempo, parte da água retida no sifão pode evaporar. Caso a quantidade diminua a ponto de comprometer a barreira, gases e odores encontram caminho para retornar pelo ralo e alcançar o ambiente.

Temperaturas elevadas, baixa umidade e características da instalação hidráulica podem influenciar esse processo. Por isso, o problema tende a merecer maior atenção em imóveis que ficam desocupados por semanas ou possuem ralos pouco utilizados.

O segredo do copo e do papel

A proposta consiste em criar uma cobertura temporária sobre o ralo da pia. Uma folha de papel é colocada diretamente sobre a abertura, enquanto um copo virado de cabeça para baixo ajuda a mantê-la posicionada.

Dessa maneira, a passagem de ar pela abertura pode ser parcialmente reduzida, o que ajuda a limitar a circulação de odores entre a tubulação e a cozinha.

O método, entretanto, não produz uma vedação completa. Também não impede necessariamente a evaporação da água presente no sifão, responsável pela principal proteção contra os gases do esgoto.

Assim, o copo e o papel devem ser entendidos como uma medida complementar, e não como solução definitiva para problemas de mau cheiro.

Como preparar a pia antes de viajar?

Antes de colocar os objetos, é importante garantir que o sifão esteja abastecido. Para isso, basta abrir a torneira por alguns segundos e permitir que a água escoe normalmente.

Depois, com a superfície da cuba seca, posicione uma folha de papel sobre o ralo, cobrindo toda a abertura. Em seguida, coloque um copo de cabeça para baixo sobre a folha, de preferência um recipiente leve e estável.

Confira se o conjunto está firme e se não existe risco de o copo tombar. Também é importante verificar se a torneira ficou completamente fechada.

Todo o procedimento leva poucos minutos e pode ser realizado com materiais já disponíveis em casa. Não há necessidade de despejar substâncias químicas na tubulação.

Cuidados que fazem diferença

Embora o truque possa ajudar a reduzir odores, outros cuidados merecem atenção antes de deixar a residência vazia. Restos de alimentos acumulados na pia, por exemplo, podem entrar em decomposição e provocar cheiro desagradável independentemente das condições do sifão.

Limpar a cuba, retirar resíduos do ralo e esvaziar a lixeira são medidas importantes para evitar problemas durante a ausência. Também vale observar possíveis vazamentos nas conexões localizadas debaixo da bancada.

Em viagens prolongadas, os ralos de banheiros e áreas de serviço merecem atenção semelhante. Como também possuem sistemas destinados a bloquear o retorno de gases, podem apresentar mau cheiro quando passam muito tempo sem utilização.

Ao retornar, retire o copo e a folha de papel e deixe a água correr novamente. Isso ajuda a restabelecer a barreira hídrica caso tenha ocorrido evaporação.

Se o odor continuar mesmo depois desse procedimento, o problema pode estar relacionado a defeitos no sifão, falhas de vedação ou irregularidades na ventilação da instalação hidráulica. Nessas situações, a avaliação de um profissional é mais indicada do que insistir em soluções improvisadas.