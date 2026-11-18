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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:20
Malas prontas, passagens separadas e portas trancadas. Na correria que antecede uma viagem, poucos se lembram de olhar para a pia da cozinha. Entretanto, um detalhe escondido no encanamento pode transformar o retorno para casa em uma experiência desagradável, especialmente quando o imóvel permanece fechado por vários dias.
Uma dica doméstica que utiliza apenas um copo e uma folha de papel promete ajudar a diminuir o risco de encontrar a cozinha tomada por mau cheiro. O procedimento é simples, não exige produtos químicos e pode ser realizado em poucos minutos, antes de sair.
Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização
Apesar da facilidade, o segredo não está exatamente nos objetos utilizados, mas em uma peça instalada debaixo da pia. Compreender seu funcionamento é fundamental para saber quando o truque pode ajudar e quais cuidados realmente fazem diferença.
Escondido no armário da cozinha, o sifão desempenha uma função importante no sistema hidráulico. Sua estrutura permite manter uma pequena quantidade de água dentro da tubulação, formando uma barreira que dificulta a passagem de gases provenientes do esgoto.
Enquanto a pia é utilizada diariamente, essa reserva costuma ser renovada naturalmente. A situação muda quando o imóvel permanece fechado por períodos prolongados, sem que ninguém abra a torneira.
Com o passar do tempo, parte da água retida no sifão pode evaporar. Caso a quantidade diminua a ponto de comprometer a barreira, gases e odores encontram caminho para retornar pelo ralo e alcançar o ambiente.
Temperaturas elevadas, baixa umidade e características da instalação hidráulica podem influenciar esse processo. Por isso, o problema tende a merecer maior atenção em imóveis que ficam desocupados por semanas ou possuem ralos pouco utilizados.
A proposta consiste em criar uma cobertura temporária sobre o ralo da pia. Uma folha de papel é colocada diretamente sobre a abertura, enquanto um copo virado de cabeça para baixo ajuda a mantê-la posicionada.
Dessa maneira, a passagem de ar pela abertura pode ser parcialmente reduzida, o que ajuda a limitar a circulação de odores entre a tubulação e a cozinha.
O método, entretanto, não produz uma vedação completa. Também não impede necessariamente a evaporação da água presente no sifão, responsável pela principal proteção contra os gases do esgoto.
Assim, o copo e o papel devem ser entendidos como uma medida complementar, e não como solução definitiva para problemas de mau cheiro.
Antes de colocar os objetos, é importante garantir que o sifão esteja abastecido. Para isso, basta abrir a torneira por alguns segundos e permitir que a água escoe normalmente.
Depois, com a superfície da cuba seca, posicione uma folha de papel sobre o ralo, cobrindo toda a abertura. Em seguida, coloque um copo de cabeça para baixo sobre a folha, de preferência um recipiente leve e estável.
Confira se o conjunto está firme e se não existe risco de o copo tombar. Também é importante verificar se a torneira ficou completamente fechada.
Todo o procedimento leva poucos minutos e pode ser realizado com materiais já disponíveis em casa. Não há necessidade de despejar substâncias químicas na tubulação.
Embora o truque possa ajudar a reduzir odores, outros cuidados merecem atenção antes de deixar a residência vazia. Restos de alimentos acumulados na pia, por exemplo, podem entrar em decomposição e provocar cheiro desagradável independentemente das condições do sifão.
Limpar a cuba, retirar resíduos do ralo e esvaziar a lixeira são medidas importantes para evitar problemas durante a ausência. Também vale observar possíveis vazamentos nas conexões localizadas debaixo da bancada.
Em viagens prolongadas, os ralos de banheiros e áreas de serviço merecem atenção semelhante. Como também possuem sistemas destinados a bloquear o retorno de gases, podem apresentar mau cheiro quando passam muito tempo sem utilização.
Ao retornar, retire o copo e a folha de papel e deixe a água correr novamente. Isso ajuda a restabelecer a barreira hídrica caso tenha ocorrido evaporação.
Se o odor continuar mesmo depois desse procedimento, o problema pode estar relacionado a defeitos no sifão, falhas de vedação ou irregularidades na ventilação da instalação hidráulica. Nessas situações, a avaliação de um profissional é mais indicada do que insistir em soluções improvisadas.
A principal precaução continua sendo manter o sifão funcionando corretamente. O copo e a folha podem complementar os cuidados, mas não substituem a proteção oferecida pela água acumulada na tubulação.