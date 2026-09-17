POLÊMICA

Val Marchiori sugere relação entre vacina da Covid e aumento de casos de câncer

Empresária falou sobre o diagnóstico durante podcast e afirmou ter ouvido de médicos que casos da doença aumentaram após a pandemia

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:47

Val Marchiori falou sobre o diagnóstico de câncer de mama e citou a vacinação contra a Covid-19 em entrevista Crédito: Reprodução/YouTube

Uma declaração de Val Marchiori sobre o câncer de mama que enfrenta chamou atenção durante sua participação no podcast Papagaio Falante. Ao tentar entender o diagnóstico, a empresária mencionou a pandemia de Covid-19 e a vacinação contra a doença, além de relatar conversas que teria tido com médicos.

Val afirmou que não encontra histórico familiar que explique o diagnóstico e citou a própria rotina ao falar sobre a descoberta da doença. “Na minha família não é hereditário, ninguém tem câncer na minha família. Eu malho, me alimento bem, não tem um motivo”, declarou.

Na sequência, a empresária contou que profissionais de saúde teriam comentado com ela sobre um aumento nos casos de câncer após a pandemia e a vacinação.

“Não tem um fator que diga 'o câncer aumentou por causa disso'. Eu, falando com alguns médicos, eles falaram: 'Val, depois da vacina também começou a aumentar muito, depois da covid. A gente não sabe de verdade o que foi, mas que tem aumentado muito, infelizmente, tem'”, disse.

A afirmação, porém, não estabelece uma relação entre a vacina contra a Covid-19 e o desenvolvimento do câncer.

Até o momento, não há evidências científicas que demonstrem que os imunizantes contra a Covid-19 provoquem câncer. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI) informa que as vacinas não foram associadas ao surgimento da doença, à sua recorrência ou à progressão de tumores.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também acompanha continuamente a segurança das vacinas por meio de estudos clínicos, sistemas de farmacovigilância e avaliações realizadas por autoridades regulatórias de diferentes países.

Isso significa que ter recebido uma vacina antes de um diagnóstico de câncer não demonstra que a imunização tenha causado a doença. Uma associação temporal, por si só, não comprova causalidade.

Outro ponto levantado por Val foi a ausência de casos de câncer na família. Ter parentes que tiveram a doença pode representar um fator de risco para determinados tipos de câncer, mas nem todos os diagnósticos estão relacionados a uma predisposição hereditária conhecida.

O câncer de mama pode envolver uma combinação de fatores genéticos, hormonais, ambientais e relacionados ao estilo de vida. Em muitos casos, não é possível apontar uma única causa para o desenvolvimento do tumor.

Durante a entrevista, Val não apresentou evidências científicas que sustentem uma relação entre sua vacinação e o diagnóstico.