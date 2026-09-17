ACORDO COM A CANTORA

Vale um carro! Leo Dias revela valor bizarro que tem que pagar toda vez que fala o nome de Anitta: 'Caí nesse erro'

Jornalista contou que fez um acordo com a cantora e que os dois estão proibidos de mencionar publicamente o nome um do outro

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:13

Leo Dias e Anitta Crédito: Reprodução/Band/TV Globo

Leo Dias revelou uma regra que pode pesar bastante no bolso cada vez que ele comete um deslize ao falar sobre Anitta. Durante o Melhor da Tarde, da Band, exibido nesta quarta-feira (16), o jornalista contou que um acordo firmado com a cantora determina uma multa de R$ 40 mil sempre que ele mencionar o nome dela publicamente.

A revelação aconteceu quando Leo Dias se referiu à artista sem dizer seu nome. Ao explicar o motivo, ele lembrou do acordo feito após um processo envolvendo os dois. "Com a cantora famosa que eu não posso nem falar o nome, eu fiz um acordo com ela. Eu não perdi o processo dela, foi feito o acordo que eu não falo mais o nome dela", afirmou.

Leo Dias 1 de 6

Segundo o jornalista, hoje ele tomaria uma decisão diferente, mas, na época, considerou que havia ultrapassado alguns limites e aceitou as condições estabelecidas no acordo. "E tá tudo bem. Hoje eu não aceitaria esse acordo, mas na época eu acreditei que me excedi e topei o acordo", contou.

Foi então que Leo revelou o valor estipulado para quem descumprir a regra. "Se eu falar o nome dela, eu pago uma multa. E eu topei. Sabe quanto? R$ 40 mil toda vez que eu falar o nome dela. E eu já paguei algumas vezes porque eu caí nesse erro", declarou.

Mansão de Anitta no Rio de Janeiro 1 de 12

O jornalista explicou ainda que a proibição vale para os dois lados. De acordo com ele, não apenas está impedido de falar publicamente sobre Anitta, como a cantora também não pode mencioná-lo. "É um acordo mútuo. Eu não posso falar da cantora e a cantora não pode falar de mim", afirmou.

Durante o programa, o apresentador também comentou sobre a quantidade de processos envolvendo seu trabalho com celebridades. Segundo ele, foram sete ações movidas por famosos e, em seis delas, saiu vencedor.

"As pessoas acham que eu sou muito processado por celebridade. Eu fui processado por sete celebridades. Das sete, eu ganhei seis processos. As pessoas acham que eu sempre perco", disse.

Leo Dias acrescentou que, mesmo diante de disputas judiciais, costuma optar por acordos quando considera essa a melhor saída. "Não, eu sempre procuro acordo", completou.