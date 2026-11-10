BOLADA!

Valor de uma mansão? Raul Gil revela gasto com plano de saúde e desabafa: 'E quem não pode pagar?'

Apresentador reclamou do valor alto dos convênios no Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:08

Raul Gil Crédito: Reprodução | SBT

Raul Gil chamou atenção ao contar que desembolsa cerca de R$ 70 mil todo mês para pagar o plano de saúde da família. Em entrevista ao podcast Tagarelando, o apresentador opinou sobre os planos particulares e nas desavenças com a filha, a jornalista Nanci Gil.

Mansão de Raul Gil 1 de 10

Mesmo com dinheiro para cobrir os gastos, o apresentador disse que acha a mensalidade um absurdo sem tamanho. "Eu hoje pago 70 mil reais por mês de plano de saúde da família. O plano de saúde hoje é um escândalo nesse país", afirmou ele, antes de completar: "Eu ainda posso pagar. E quem não pode?".

A conta do convênio virou motivo de uma briga séria na família. Nanci revelou que o escritório do pai parou de quitar o plano de saúde bem no momento em que ela descobriu um câncer de mama e precisava fazer exames.

A escritora contou que se sentiu sozinha quando foi tirar satisfação. "Eu tive câncer de mama, em junho do ano passado eu fiz uma cirurgia de mama e o escritório dele paga o plano de saúde e deixaram de pagar. Quando eu fui falar com ele, eu desesperada, ele falou: 'Eu não sei de nada, eu não sei de nada, eu só quero saber do alface da chácara'", desabafou ela.

Nanci Gil revelou que enfrentou um câncer de mama 1 de 6

Já Raul Gil negou qualquer corte de propósito. O apresentador garantiu que processa o plano por problemas no atendimento e rebateu a filha: "Eu nunca deixei de pagar o plano de saúde".

A briga ficou clara para o público quando Nanci não apareceu na homenagem feita ao pai no Domingão com Huck, na TV Globo. Na época, Raul comentou que ela esperava um formato diferente, com mais tempo para a família toda e pessoas do convívio diário.