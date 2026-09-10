LITERATURA

Valter Sales Alágbi leva lançamento de ‘MÃo de Pilão’ ao Parque São Bartolomeu

Professor e ativista apresenta livro de estreia neste sábado (12), em espaço marcado pela ancestralidade e pela história do Subúrbio de Salvador

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:00

Valter Sales Alágbi lança ‘MÃo de Pilão’ no Parque São Bartolomeu neste sábado (12) Crédito: Divulgação

O Parque São Bartolomeu, em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será palco de um novo encontro com o livro ‘MÃo de Pilão’, de Valter Sales Alágbi. O lançamento acontece neste sábado (12), a partir das 10h, depois da primeira apresentação da obra ao público.

A escolha do espaço tem um significado especial para o autor. O parque reúne referências à ancestralidade, à resistência negra e às religiões de matriz africana, temas que também atravessam as páginas do livro.

Durante o encontro, Valter participa de uma conversa mediada pelo jornalista, assessor de comunicação e produtor audiovisual Ivan Costa. A programação ainda terá leitura de trechos da obra e sessão de autógrafos.

Memória, família e ancestralidade

Em ‘MÃo de Pilão’, Valter mistura poesia e prosa para falar sobre identidade negra, racismo, espiritualidade e memórias familiares. A escrita parte também de histórias contadas pelos mais velhos e de experiências vividas nas periferias de Salvador.

A relação com o Parque São Bartolomeu passa diretamente pela trajetória da família do escritor. Seu avô, Guiguio de Obaluaiê, comandou um terreiro nas proximidades do parque, no bairro de São João do Cabrito.

O local também remete à história do Quilombo do Urubu e à liderança de Zeferina, além da presença das religiões de matriz africana e da natureza na formação cultural da região.

“Trazer esse segundo lançamento para esse espaço é florescer memórias afetivas, memórias de um povo, memórias do terreiro e memórias que muitas vezes eu não vivi, mas escutei através dos relatos da minha mãe, da minha tia e até do meu próprio avô”, afirma Valter.

O próprio título da obra carrega uma referência religiosa. A mão de pilão é um objeto associado a Oxaguian, orixá que guia o Orí do autor. Valter é egbomi de Oxaguian e também utiliza Alágbi como seu nome ancestral, a chamada dijina no candomblé.

Além da literatura, o escritor defende a ocupação de espaços culturais localizados nas periferias de Salvador. Para ele, realizar o lançamento no São Bartolomeu também chama atenção para a importância de preservar e valorizar o parque.

Quem é Valter Sales Alágbi

Licenciado em Letras pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Valter Sales Alágbi é professor, poeta e ativista do movimento negro. Sua trajetória está ligada à educação antirracista, à valorização da identidade negra e à defesa das religiões de matriz africana.

Ele atua como educador do projeto Juventude Negra e Participação Política (JNPP), da CIPÓ – Comunicação Interativa, e colaborador da Agência Nacional das Favelas (ANF). Também idealizou o Cirandas Pretas e participou da fundação da Frente Makota Valdina.

Publicado pela editora Oxente, ‘MÃo de Pilão’ marca a estreia do autor na literatura.

Serviço

O quê: Lançamento de ‘MÃo de Pilão’

Quando: sábado (12), às 10h

Onde: Centro de Referência do Parque São Bartolomeu, São João do Cabrito, Salvador