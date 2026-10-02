Vampeta estreia podcast e manda recado inesperado para Marília Gabriela: 'Ainda vou dar um beijo naquela boca'

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Giuliana Mancini
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:11
Vampeta já foi jogador de futebol, participou de reality show e até estampou a capa de uma revista gay. Agora, o ex-atleta encara um novo desafio: o de apresentador de podcast. Ele acaba de estrear o PodVamp, projeto que comanda em seu canal no YouTube e que já chegou com uma declaração bem-humorada para uma de suas maiores referências na arte de entrevistar.
Variações da icônica foto de Vampeta
Ao falar sobre os profissionais que admira, Vampeta citou Jô Soares e Marília Gabriela. O ex-jogador lamentou a morte do apresentador e aproveitou para mandar um recado direto à jornalista.
"Para mim, quem sabe entrevistar nesse país um Deus já levou que é o Jô Soares e a outra é a Marília Gabriela, que ainda vou dar um beijo naquela boca", afirmou.
O episódio de estreia do PodVamp já está disponível e teve MC Livinho como primeiro convidado. Logo na apresentação, Vampeta brincou com o cantor e destacou uma de suas características. "Ele gosta mais de bola do que de música", entregou o ex-jogador.