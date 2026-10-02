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Vampeta estreia podcast e manda recado inesperado para Marília Gabriela: 'Ainda vou dar um beijo naquela boca'

Ex-jogador de futebol revelou que Jô Soares e Marília Gabriela são suas grandes referências quando o assunto é entrevista

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:11

Vampeta estreou podcast no YouTube estreou podcast no YouTube Crédito: Reprodução

Vampeta já foi jogador de futebol, participou de reality show e até estampou a capa de uma revista gay. Agora, o ex-atleta encara um novo desafio: o de apresentador de podcast. Ele acaba de estrear o PodVamp, projeto que comanda em seu canal no YouTube e que já chegou com uma declaração bem-humorada para uma de suas maiores referências na arte de entrevistar.

Variações da icônica foto de Vampeta 1 de 5

Ao falar sobre os profissionais que admira, Vampeta citou Jô Soares e Marília Gabriela. O ex-jogador lamentou a morte do apresentador e aproveitou para mandar um recado direto à jornalista.

"Para mim, quem sabe entrevistar nesse país um Deus já levou que é o Jô Soares e a outra é a Marília Gabriela, que ainda vou dar um beijo naquela boca", afirmou.