ENTENDA A CONFUSÃO

Vampeta se envolve em acidente e é acusado de tentar fugir; entregadora relata sinais de embriaguez e afirma: 'Eu tô desesperada'

Ídolo do Vitória quebra silêncio após acusações, nega colisão com motociclista e apresenta vídeo do carro para sustentar sua versão

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:04

Confusão envolvendo Vampeta Crédito: Reprodução de vídeo/Portal LeoDias

O ex-jogador Vampeta se envolveu em uma ocorrência de trânsito na noite da última sexta-feira (20), na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Uma entregadora de aplicativo o acusou de atingir sua motocicleta, tentar deixar o local e apresentar sinais de embriaguez. O ídolo do Vitória, por sua vez, confirmou a situação, mas negou que tenha acontecido uma colisão entre os veículos.

Apesar das versões diferentes, os dois confirmaram o registro de um boletim de ocorrência, uma transferência de R$ 500 via Pix feita pelo ex-jogador e a ausência do teste do bafômetro. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias, que conversou com os envolvidos.

Variações da icônica foto de Vampeta 1 de 5

Para sustentar sua versão, Vampeta enviou ao site um vídeo mostrando o próprio automóvel sem marcas ou sinais aparentes de colisão. Ele também afirmou que acionou a polícia, registrou a ocorrência e forneceu seu número de telefone pessoal à entregadora.

O que aconteceu?

Segundo o relato da motociclista, o episódio aconteceu por volta das 19h30, durante uma chuva. Ela afirma que se aproximava de um cruzamento reduzindo a velocidade e buzinando quando o carro de Vampeta teria surgido em alta velocidade.

Ao tentar frear, a moto derrapou na pista molhada e atingiu a lateral traseira do veículo, do lado do passageiro. A entregadora afirma que uma das rodas do automóvel chegou a encostar em sua cabeça e que ela só evitou um impacto mais grave porque conseguiu se encolher durante a queda.

A motociclista relata que o impacto quebrou a viseira de seu capacete e o retrovisor da moto. Ela também acusa o ex-jogador de aparentar embriaguez e afirma que ele parou o carro cerca de 20 metros à frente, desceu para verificar o veículo e tentou deixar o local.

Ainda segundo a trabalhadora, outros motoboys que presenciaram a situação alcançaram Vampeta e o acompanharam de volta. Ela afirma que o boletim de ocorrência foi registrado depois que abordou uma viatura da Polícia Militar que passava pela região.

Eita que o Vampeta arrumou pra cabeça hein https://t.co/oaZlaIxyPL — Italo Marsinho (@ItaloMarsinho) November 23, 2026

Pix de R$ 500 e mudança de postura

A entregadora afirma que, no local, Vampeta perguntou quanto ela costumava ganhar por dia de trabalho. Como participava de uma promoção do aplicativo que renderia R$ 500 naquela noite, o ex-atleta transferiu esse valor via Pix e teria prometido ajudar com eventuais despesas médicas e o conserto da motocicleta.

Na sexta-feira, ele ainda teria enviado uma mensagem pedindo que ela ficasse tranquila. No entanto, de acordo com a trabalhadora, o tom mudou durante uma ligação na noite de sábado (21).

Ela relata que Vampeta informou ter acionado um advogado, orientou que ela procurasse a Justiça caso quisesse e afirmou que não faria novos pagamentos. Na conversa, ele também teria mencionado que não havia realizado o teste do bafômetro.

Desde o acidente, a entregadora afirma estar impossibilitada de trabalhar. Ela relata dores e hematomas na perna e no braço, além de danos na motocicleta, que ficou sem retrovisor e com o apoio de pé torto.

Em uma mensagem enviada ao ex-jogador, a trabalhadora demonstrou preocupação com a situação financeira e as despesas da família.

"Eu tô desesperada por que não podia ficar sem trabalhar, tenho aluguel de casa pra pagar, tenho o aluguel da moto pra pagar, tinha que fazer a comprinha do meu filho da semana dele, sabe? É meu único meio de trabalho e as coisas tão difícil", desabafou.