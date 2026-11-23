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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:04
O ex-jogador Vampeta se envolveu em uma ocorrência de trânsito na noite da última sexta-feira (20), na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Uma entregadora de aplicativo o acusou de atingir sua motocicleta, tentar deixar o local e apresentar sinais de embriaguez. O ídolo do Vitória, por sua vez, confirmou a situação, mas negou que tenha acontecido uma colisão entre os veículos.
Apesar das versões diferentes, os dois confirmaram o registro de um boletim de ocorrência, uma transferência de R$ 500 via Pix feita pelo ex-jogador e a ausência do teste do bafômetro. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias, que conversou com os envolvidos.
Variações da icônica foto de Vampeta
Para sustentar sua versão, Vampeta enviou ao site um vídeo mostrando o próprio automóvel sem marcas ou sinais aparentes de colisão. Ele também afirmou que acionou a polícia, registrou a ocorrência e forneceu seu número de telefone pessoal à entregadora.
O que aconteceu?
Segundo o relato da motociclista, o episódio aconteceu por volta das 19h30, durante uma chuva. Ela afirma que se aproximava de um cruzamento reduzindo a velocidade e buzinando quando o carro de Vampeta teria surgido em alta velocidade.
Ao tentar frear, a moto derrapou na pista molhada e atingiu a lateral traseira do veículo, do lado do passageiro. A entregadora afirma que uma das rodas do automóvel chegou a encostar em sua cabeça e que ela só evitou um impacto mais grave porque conseguiu se encolher durante a queda.
A motociclista relata que o impacto quebrou a viseira de seu capacete e o retrovisor da moto. Ela também acusa o ex-jogador de aparentar embriaguez e afirma que ele parou o carro cerca de 20 metros à frente, desceu para verificar o veículo e tentou deixar o local.
Ainda segundo a trabalhadora, outros motoboys que presenciaram a situação alcançaram Vampeta e o acompanharam de volta. Ela afirma que o boletim de ocorrência foi registrado depois que abordou uma viatura da Polícia Militar que passava pela região.
Pix de R$ 500 e mudança de postura
A entregadora afirma que, no local, Vampeta perguntou quanto ela costumava ganhar por dia de trabalho. Como participava de uma promoção do aplicativo que renderia R$ 500 naquela noite, o ex-atleta transferiu esse valor via Pix e teria prometido ajudar com eventuais despesas médicas e o conserto da motocicleta.
Na sexta-feira, ele ainda teria enviado uma mensagem pedindo que ela ficasse tranquila. No entanto, de acordo com a trabalhadora, o tom mudou durante uma ligação na noite de sábado (21).
Ela relata que Vampeta informou ter acionado um advogado, orientou que ela procurasse a Justiça caso quisesse e afirmou que não faria novos pagamentos. Na conversa, ele também teria mencionado que não havia realizado o teste do bafômetro.
Desde o acidente, a entregadora afirma estar impossibilitada de trabalhar. Ela relata dores e hematomas na perna e no braço, além de danos na motocicleta, que ficou sem retrovisor e com o apoio de pé torto.
Em uma mensagem enviada ao ex-jogador, a trabalhadora demonstrou preocupação com a situação financeira e as despesas da família.
"Eu tô desesperada por que não podia ficar sem trabalhar, tenho aluguel de casa pra pagar, tenho o aluguel da moto pra pagar, tinha que fazer a comprinha do meu filho da semana dele, sabe? É meu único meio de trabalho e as coisas tão difícil", desabafou.
A motociclista afirma ter fotos dos ferimentos e vídeos gravados por outros entregadores durante a ocorrência. Ela também pretende buscar imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao cruzamento para esclarecer a dinâmica do acidente.