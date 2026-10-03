Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vanessa ameaça cargo de Gabriel no hospital em Por Você neste sábado (3 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:00

Vanessa ameaça cargo de Gabriel em Por Você
Vanessa ameaça cargo de Gabriel em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (3), Bela (Sheron Menezzes) e Iara (Noemia Oliveira) encontram Soraia, outra companheira abandonada por Aroldo, que, sem saber do paradeiro dele, aconselha as duas a desistirem de procurá-lo.

Gabriel (Thiago Lacerda) abre mão do cargo de diretor de Governança e Compliance do hospital, e Vanessa (Alinne Moraes) ameaça seu cargo jurídico na instituição. Bela agradece a Gabriel por ter acolhido Peixe (Cauê Campos). Glorinha (Laura Luz) desabafa com Bela sobre se sentir excluída de sua roda de amizades.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Bela conta a Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a procura por Aroldo e o encontro com Soraia. A escola recebe uma notificação ilícita de suspensão das aulas, e Lucas confronta um dos integrantes do movimento criminoso do local. O diretor acaba cercado por uma quadrilha.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

Tags:

por Você

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - O universo resolveu dar uma folga: 3 signos podem finalmente mandar a tristeza embora hoje (3 de outubro)

O universo resolveu dar uma folga: 3 signos podem finalmente mandar a tristeza embora hoje (3 de outubro)
Imagem - Aprenda a fazer torta de maracujá com base crocante e recheio cremoso

Aprenda a fazer torta de maracujá com base crocante e recheio cremoso