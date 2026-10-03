NOVELA DAS 7

Vanessa ameaça cargo de Gabriel no hospital em Por Você neste sábado (3 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:00

Vanessa ameaça cargo de Gabriel em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (3), Bela (Sheron Menezzes) e Iara (Noemia Oliveira) encontram Soraia, outra companheira abandonada por Aroldo, que, sem saber do paradeiro dele, aconselha as duas a desistirem de procurá-lo.

Gabriel (Thiago Lacerda) abre mão do cargo de diretor de Governança e Compliance do hospital, e Vanessa (Alinne Moraes) ameaça seu cargo jurídico na instituição. Bela agradece a Gabriel por ter acolhido Peixe (Cauê Campos). Glorinha (Laura Luz) desabafa com Bela sobre se sentir excluída de sua roda de amizades.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Bela conta a Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a procura por Aroldo e o encontro com Soraia. A escola recebe uma notificação ilícita de suspensão das aulas, e Lucas confronta um dos integrantes do movimento criminoso do local. O diretor acaba cercado por uma quadrilha.