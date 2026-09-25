Vanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar do seu lado em Por Você nesta sexta-feira (25 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta sexta-feira (25), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) ameaça Giovana (Larissa Murai) e a obriga a ficar a seu lado para retornar ao hospital. Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva) decidem namorar escondidos. Gabriel (Thiago Lacerda) comemora com Peixe seu namoro com Dalila.
Bela (Sheron Menezzes) dá alta para Tamara e a bebê Helena. Dalila tenta conversar com Suelen (Bia Santana). Lucas (Amaury Lorenzo) comenta com Margô (Regiane Alves) que não está conseguindo localizar Enzo. Leandra (Giovanna Grigio) apresenta Toy (Rodrigo Lelis) para Gabriel. Lucas conhece Neide e Wilson, pais de Enzo.
Bela e Vanessa em Por Você
Zé (Fábio Lago) é procurado pela polícia sobre o acidente envolvendo seu carro. Bela conhece uma mãe atípica. Sílvia (Fernanda de Freitas) aconselha que Vanessa desista de retomar sua vida com Gabriel. Pérola (Renata Sorrah) conhece Manoel. Juarez (Milhem Cortaz) pede uma nova chance a Iara (Noemia Oliveira). Zé se aproxima de Bela.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.