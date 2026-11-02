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Vanessa ameaça proprietário da casa de Juli em ‘Por Você’ nesta segunda-feira (2 de novembro)

Confira resumo de hoje de ‘Por Você’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 06:00

Vanessa arma plano cruel para destruir Bela
Vanessa arma plano cruel para destruir Bela Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta segunda-feira (2), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) ameaça o atual proprietário da antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Giovana (Larissa Murai) vê Guto (Gustavo Arthidoro) e Kátia juntos.

Suelen (Bia Santana) e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Peixe (Cauê Campos) confronta Bela (Sheron Menezzes) sobre o possível diagnóstico de Samuca (Kadu Spinola). Leandra (Giovanna Grigio) e Vanessa discutem. Pérola (Renata Sorrah) sofre com as atitudes da filha. Toy (Rodrigo Lelis) convida Lia para sair.

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo (Fabrício Assis) dançando. Lucas (Amaury Lorenzo) acolhe o menino. Iara (Noemia Oliveira) teme estar grávida. Junqueira (Mauricio Mattar) cobra Zé (Fábio Lago) pelo serviço de assustar Gabriel (Thiago Lacerda). Vanessa revela a Peixe que comprou a antiga casa de Juli.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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