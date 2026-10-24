Vanessa apresenta Peixe no hospital com más intenções em Por Você neste sábado (24 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você deste sábado (24), segundo o Gshow, Junqueira (Mauricio Mattar) provoca Bela (Sheron Menezzes) e Gabriel (Thiago Lacerda), que disfarçam a conversa. Dalila (Lívia Silva) e Suelen (Bia Santana) convidam Glorinha (Laura Luz) para ser modelo de sua marca. Giovana (Larissa Murai) apresenta Peixe (Cauê Campos) à equipe do hospital. Zé (Fábio Lago) revela que está trabalhando no Ceasa e obriga Juarez (Milhem Cortaz) a passar a comprar com ele.
Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô, e Ítalo (Fabrício Assis) deixa a aula. Leandra (Giovanna Grigio) convida Toy (Rodrigo Lelis) e Lia para se juntarem a ela e Vitor (Lucas Leto). Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe.
Bela e Vanessa em Por Você
Ítalo confidencia a Bela que não gosta de judô e revela seu desejo de dançar balé. Sabugo (Adanilo) decide se instalar com Tom-Tom (Laura Chuff) na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para conversar com Vanessa (Alinne Moraes) e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, e Bela o vê e confronta Vanessa.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.