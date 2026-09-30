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Vanessa assume presidência do hospital e Pérola se decepciona com a filha em Por Você nesta quarta-feira (30 de setembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:00

Vanessa assume posto em hospital em Por Você
Vanessa assume posto em hospital em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (30), Vanessa (Alinne Moraes) assume a presidência do hospital, e Pérola (Renata Sorrah) se decepciona com a filha. Dalila (Lívia Silva) comemora a reconciliação de Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz). Gabriel (Thiago Lacerda) pressiona Vanessa e afirma que a ex-esposa usou Leandra (Giovanna Grigio) contra Bela (Sheron Menezzes).

Ricardo (Paulo Vilhena) apoia Pérola no início do tratamento. Leandra confronta Vanessa. Funcionários do hospital confortam Bela. Vitor (Lucas Leto) é rude com Leandra. Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) disputam a atenção de Melinda.

Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'

Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | Globo
Lápis Ruby Woo usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Lápis Ruby Woo usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Vanessa (Alinne Moraes) e Bela (Sheron Menezzes) se confrontam em 'Por Você' por Reprodução | TV Globo
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Vanessa (Alinne Moraes) e Bela (Sheron Menezzes) são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | TV Globo
Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | TV Globo
Batom líquido Ruby True 88 usado pela vilã de Alinne Moraes na novela 'Por Você' por Divulgação
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Alinne Moraes (Vanessa) em 'Por Você' por Reprodução | Globo

Toy (Rodrigo Lelis) faz um passeio inusitado com Leandra. Peixe (Cauê Campos) volta para a casa de Bela, e seus irmãos comemoram. Gabriel flagra Vanessa e Junqueira (Mauricio Mattar) juntos.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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