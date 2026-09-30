Vanessa assume presidência do hospital e Pérola se decepciona com a filha em Por Você nesta quarta-feira (30 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quarta-feira (30), Vanessa (Alinne Moraes) assume a presidência do hospital, e Pérola (Renata Sorrah) se decepciona com a filha. Dalila (Lívia Silva) comemora a reconciliação de Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz). Gabriel (Thiago Lacerda) pressiona Vanessa e afirma que a ex-esposa usou Leandra (Giovanna Grigio) contra Bela (Sheron Menezzes).
Ricardo (Paulo Vilhena) apoia Pérola no início do tratamento. Leandra confronta Vanessa. Funcionários do hospital confortam Bela. Vitor (Lucas Leto) é rude com Leandra. Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) disputam a atenção de Melinda.
Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'
Toy (Rodrigo Lelis) faz um passeio inusitado com Leandra. Peixe (Cauê Campos) volta para a casa de Bela, e seus irmãos comemoram. Gabriel flagra Vanessa e Junqueira (Mauricio Mattar) juntos.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.