Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vanessa baixa a guarda e pede a Bela para desistir do pedido de demissão em Por Você nesta quarta-feira (7)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:00

Vanessa promove onda de demissões em hospital e Bela pede demissão em 'Por Você'
Vanessa promove onda de demissões em hospital e Bela pede demissão em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (6), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) fica atordoada após pedir demissão do hospital e procura Gabriel (Thiago Lacerda) para pedir ajuda. Ele alerta Junqueira (Mauricio Mattar) sobre as demissões articuladas por Vanessa (Alinne Moraes) e afirma que a saída da obstetra pode prejudicar a imagem da instituição. Enquanto isso, Toy (Rodrigo Lelis) vibra com a aproximação de Leandra (Giovanna Grigio), e Junqueira exige que Vanessa readmita Bela.

Vitor (Lucas Leto) confessa a Ricardo (Paulo Vilhena) que está usando medicamentos sem prescrição, e o cardiologista o faz prometer que vai parar com a automedicação. Hanna (Pietra Quintela) torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha (Laura Luz).

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
1 de 8
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Vanessa pede que Bela desista do pedido de demissão, e a obstetra só aceita voltar atrás com a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz). Para completar, Peixe (Cauê Campos) anuncia que está namorando Dalila (Lívia Silva).

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV

Tags:

por Você

Mais recentes

Imagem - Amanda Kimberlly customiza look de Helena para o aniversário de Mavie, filha de Neymar; veja

Amanda Kimberlly customiza look de Helena para o aniversário de Mavie, filha de Neymar; veja
Imagem - A sorte resolveu aparecer: 3 signos podem receber boas notícias e ver planos finalmente darem certo hoje (7 de outubro)

A sorte resolveu aparecer: 3 signos podem receber boas notícias e ver planos finalmente darem certo hoje (7 de outubro)
Imagem - O universo resolveu mimar 3 signos: autoestima e confiança podem dar um salto amanhã (7 de outubro)

O universo resolveu mimar 3 signos: autoestima e confiança podem dar um salto amanhã (7 de outubro)