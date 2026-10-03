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Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador

Cantora se apresenta às 19h e reúne sucessos da carreira e releitura de “Nada Mais”, eternizada por Gal Costa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:51

Vanessa da Mata
Vanessa da Mata Crédito: divulgação

Vanessa da Mata se apresenta em Salvador neste sábado (3) com a turnê “Todas Elas”. O show acontece às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e revisita diferentes fases da trajetória da cantora, além de apresentar novidades ao público.

Entre os sucessos que fazem parte do repertório estão “Amado” e “Boa Sorte/Good Luck”. A apresentação também traz uma nova versão de “Nada Mais”, clássico eternizado na voz de Gal Costa.

A música integra o álbum “Todas Elas Deluxe”, que reúne 11 faixas autorais de Vanessa da Mata e a releitura da canção consagrada por Gal.

Vanessa da Mata

Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram
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Vanessa da Mata por Reprodução/Instagram

Com direção de Jorge Farjalla, o espetáculo combina músicas recentes e canções que marcaram a carreira da artista, em uma proposta que percorre diferentes momentos de sua trajetória.

Os ingressos estão disponíveis pela Sympla, com valores de até R$ 220.

Serviço

Vanessa da Mata – Turnê “Todas Elas”

Data: sábado, 3 de outubro

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Ingressos: até R$ 220

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