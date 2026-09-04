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Vanessa é ameaçada por Bela e faz retratação pública em Por Você nesta sexta-feira (4 de setembro)

No capítulo de hoje, Vanessa ainda se reencontra com Sílvia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:00

Vanessa e Bela se confrontam em Por Você
Vanessa e Bela se confrontam em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta sexta-feira (4), Vanessa (Alinne Moraes) cede à ameaça de Bela e faz retratação pública em nome do hospital. A vilã ainda sonda Ricardo (Paulo Vilhena) sobre a saúde de Pérola (Renata Sorrah).

A herdeira diz a Giovana que Bela ainda irá sofrer uma dor como a dela. Sílvia (Fernanda de Freitas) e Vanessa se reencontram. Sílvia pede que Hanna (Pietra Quintela) a ajude na recepção da escola de dança.

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Toy (Rodrigo Lelis) confessa a Maike (Igor Jansen) que está apaixonado por uma médica do hospital. Ítalo (Fabrício Assis) afirma a Glorinha (Laura Luz) que não voltará para o judô. Ele ainda se encanta ao ver Hanna dançando.

Leandra (Giovanna Grigio) se decepciona com Vitor. Maike serve um pastel a Leandra, que esquece seu cartão na máquina da barraca. Toy vibra ao descobrir o nome de sua amada. Ítalo sofre um acidente na escola.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

Tags:

Novela por Você

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