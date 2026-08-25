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Felipe Sena
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta terça-feira (25), segundo o Gshow, Gabriel (Thiago Lacerda) conta a Bela (Sheron Menezzes) que deixou Vanessa (Alinne Moraes). Lucas (Amaury Lorenzo) recebe Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos na escola novamente. Bela pede notícias das crianças ao diretor. Vanessa envia uma notícia falsa para a imprensa, a fim de comprometer Bela.
Gabriel conversa com Leandra (Giovanna Grigio) sobre a separação de Vanessa. Toy (Rodrigo Lelis) fica frustrado ao não conseguir se apresentar para Leandra. Lucas comenta com Bela que a denúncia pode ter sido motivada por vingança. Juarez (Milhem Cortaz) se sensibiliza ao saber que os filhos de Juli (Lucy Ramos) estão em um abrigo. Samuca (Kadu Spinola) conhece Tom-Tom (ator não identificado no elenco consultado).
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Bela promete aos filhos de Juli que conseguirá a guarda deles. A obstetra suspeita de que Carmela (Mariana Nunes) esteja precisando de ajuda médica. Vanessa pede que Leandra interceda por ela junto a Gabriel. Bela descobre que foi denunciada como sequestradora de crianças.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.