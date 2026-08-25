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Vanessa envia notícia falsa para a imprensa para prejudicar Bela em Por Você nesta terça-feira (25/08)

Confira resumo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00

Vanessa tenta prejudicar Bela mais uma vez
Vanessa tenta prejudicar Bela mais uma vez Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (25), segundo o Gshow, Gabriel (Thiago Lacerda) conta a Bela (Sheron Menezzes) que deixou Vanessa (Alinne Moraes). Lucas (Amaury Lorenzo) recebe Peixe (Cauê Campos) e seus irmãos na escola novamente. Bela pede notícias das crianças ao diretor. Vanessa envia uma notícia falsa para a imprensa, a fim de comprometer Bela.

Gabriel conversa com Leandra (Giovanna Grigio) sobre a separação de Vanessa. Toy (Rodrigo Lelis) fica frustrado ao não conseguir se apresentar para Leandra. Lucas comenta com Bela que a denúncia pode ter sido motivada por vingança. Juarez (Milhem Cortaz) se sensibiliza ao saber que os filhos de Juli (Lucy Ramos) estão em um abrigo. Samuca (Kadu Spinola) conhece Tom-Tom (ator não identificado no elenco consultado).

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Bela promete aos filhos de Juli que conseguirá a guarda deles. A obstetra suspeita de que Carmela (Mariana Nunes) esteja precisando de ajuda médica. Vanessa pede que Leandra interceda por ela junto a Gabriel. Bela descobre que foi denunciada como sequestradora de crianças.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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