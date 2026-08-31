Vanessa fecha acordo com Junqueira em Por Você nesta segunda-feira (31 de agosto)

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Felipe Sena
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (31), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) faz um acordo com Junqueira (Cláudio Jaborandy). Iara (Noemia Oliveira) sugere que Bela (Sheron Menezzes) se aproxime de Lucas (Amaury Lorenzo). Peixe (Cauê Campos) convida Suelen (Carol Macedo) para sair, e Dalila (Dandara Mariana) sente ciúmes.
Ricardo (Rafael Cardoso) comenta com Bela que acredita que Gabriel (Thiago Lacerda) ainda tem sentimentos por ela. Leandra (Giovanna Grigio) deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli (Lucy Ramos). Carmela (Mariana Nunes) agradece Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy (Rodrigo Lelis) contrata Maike (ator não identificado no elenco consultado) para trabalhar em sua barraca na feira.
Bela e Vanessa em Por Você
LP (ator não identificado no elenco consultado) agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos. Leandra se sente frustrada com Vitor (ator não identificado no elenco consultado). Vanessa usa Leandra para armar um jantar com Gabriel. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) se preparam para fugir da casa de acolhimento.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.