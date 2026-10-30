Vanessa fica devastada ao saber que Gabriel sempre amou Bela em Por Você nesta sexta-feira (30 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta sexta-feira (30), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) tenta se aproximar mais uma vez de Gabriel (Thiago Lacerda), após o advogado chegar para o noivado da filha na casa de Pérola (Renata Sorrah). Mas a vilã leva um balde de água fria após ele dizer que sempre amou Bela (Sheron Menezzes).
A vilã sai atordoada da sala de Junqueira (Mauricio Mattar) após conversas de suas tramoias. Ainda no amor, Lucas (Amaury Lorenzo) e Margô (Regiane Alves) saem juntos.
Bela e Vanessa em Por Você
Vanessa propõe um intercâmbio a Vitor (Lucas Leto) para afastá-lo de Leandra (Giovanna Grigio), e aos poucos revela seu racismo contra o jovem que namora com sua filha.
Pérola (Renata Sorrah) incentiva Manoel a ligar para o filho. A mãe de Vanessa ainda fica devastada após Vitor revelar a proposta de Vanessa.
O novo morador da antiga casa de Juli (Lucy Ramos) pede a Peixe (Cauê Campos) um valor alto pelo aluguel do imóvel. Juarez (Milhem Cortaz) e Dalila (Lívia Silva) pedem que Peixe desista do plano de voltar para a antiga casa de Juli. Iara (Noemia Oliveira) sente enjoo.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.