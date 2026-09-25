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Vanessa Giácomo fala pela primeira vez após fim do casamento de 12 anos: 'Caminhos diferentes'

Atriz publicou uma carta aberta sobre o término com o empresário Giuseppe Dioguardi

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:20

Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi Crédito: Reprodução/Instagram

Vanessa Giácomo decidiu falar abertamente sobre o fim de seu casamento de 12 anos com o empresário Giuseppe Dioguardi. Após a notícia do término vazar na noite de quinta-feira (24), a atriz publicou um texto em seus stories do Instagram na madrugada desta sexta (25) para confirmar o rompimento e tranquilizar os fãs.

Vanessa Giácomo fala pela primeira vez após fim do casamento

Vanessa Giácomo se pronuncia após fim do casamento de 12 anos com Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi estavam há 12 anos juntos por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram
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Vanessa Giácomo se pronuncia após fim do casamento de 12 anos com Giuseppe Dioguardi por Reprodução/Instagram

Direto de Milão, na Itália, onde acompanha a Semana de Moda, a artista explicou que a decisão foi tomada em conjunto, marcando o encerramento de um ciclo de parceria. "Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor e respeito, decidimos seguir caminhos diferentes como casal", pontuou.

O foco do ex-casal neste momento é a criação de Maria, de 11 anos, única filha da união. Vanessa fez questão de ressaltar que a menina é o maior presente que a relação deixou. Segundo ela, a transição está sendo conduzida de maneira cuidadosa justamente para proteger a saúde emocional da filha.

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Imagem - Chega ao fim o casamento de Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi após 12 anos

Chega ao fim o casamento de Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi após 12 anos

Juntos desde 2012 e casados oficialmente desde 2014, Vanessa e Giuseppe sempre mantiveram uma postura reservada. Nos últimos anos, os dois moravam em Portugal, onde criavam a filha. Nas redes sociais, a última postagem romântica da atriz ao lado do ex-marido havia sido em junho, no Dia dos Namorados.

Além de Maria, a artista também é mãe de Raul, de 18 anos, e Moisés, de 16, do antigo casamento com o ator Daniel de Oliveira. Encerrando o comunicado aos seguidores, Vanessa reforçou que a família segue unida e pediu respeito para atravessar essa nova fase.

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Leia na íntegra

"Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal.

Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria. É por ela, e por todo o carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, que estamos conduzindo esse momento de forma tranquila, madura e cuidadosa.

Seguimos unidos como família, preservando o que sempre foi mais importante para nós: o amor, o respeito e o bem-estar dos nossos filhos.

Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal.

Vanessa e Giuseppe"

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Tags:

Casamento Atriz Término Divórcio Vanessa Giácomo

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