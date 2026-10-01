Vanessa instiga Peixe a conseguir a guarda dos irmãos e se afastar de Bela em Por Você nesta quinta-feira (1ª de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quinta-feira (1ª), Vanessa (Alinne Moraes) tenta se explicar para Gabriel (Thiago Lacerda), que confronta Junqueira (Mauricio Mattar) sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha (Laura Luz) é excluída por suas amigas da escola. Lucas (Amaury Lorenzo) chama Margô (Regiane Alves) para um café.
Lia registra o comportamento diferente de Samuca (Kadu Spinola). Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia (Fernanda de Freitas) convida Margô para uma aula de balé. Hanna (Pietra Quintela) e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola (Renata Sorrah) para sair.
Bela e Vanessa em Por Você
Vanessa planeja tirar Bela (Sheron Menezzes) da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe (Cauê Campos) a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara (Noemia Oliveira) descobrem que Juli (Lucy Ramos) fez contato com Aroldo antes de seu acidente.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.