NOVELA DAS 7

Vanessa instiga Peixe a conseguir a guarda dos irmãos e se afastar de Bela em Por Você nesta quinta-feira (1ª de outubro)

Vilã continua tramando para afastar Bela dos sobrinhos e quer tirar mocinha de planejamento de projeto em hospital

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:00

Vanessa usa Peixe para atingir Bela em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (1ª), Vanessa (Alinne Moraes) tenta se explicar para Gabriel (Thiago Lacerda), que confronta Junqueira (Mauricio Mattar) sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha (Laura Luz) é excluída por suas amigas da escola. Lucas (Amaury Lorenzo) chama Margô (Regiane Alves) para um café.

Lia registra o comportamento diferente de Samuca (Kadu Spinola). Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia (Fernanda de Freitas) convida Margô para uma aula de balé. Hanna (Pietra Quintela) e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola (Renata Sorrah) para sair.

Bela e Vanessa em Por Você 1 de 8

Vanessa planeja tirar Bela (Sheron Menezzes) da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe (Cauê Campos) a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara (Noemia Oliveira) descobrem que Juli (Lucy Ramos) fez contato com Aroldo antes de seu acidente.