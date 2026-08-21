Vanessa lembra como perdeu seu filho e acusa Bela em Por Você nesta sexta-feira (21/08)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você, desta sexta-feira (21), segundo resumo do Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) fica furiosa com Bela (Sheron Menezzes) e a destrata. Pérola (Renata Sorrah) anuncia a Bela que tem planos para ela no hospital.
Vanessa lembra de como perdeu seu filho no passado e acusa a obstetra. Bela conversa com Gabriel (Thiago Lacerda) sobre os filhos de Juli (Lucy Ramos). Zé (Fábio Lago) faz uma negociação com Juarez (Milhem Cortaz). Ítalo (Fabrício Assis) sofre durante suas aulas de judô e sente falta da mãe.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Dalila (Dandara Mariana) investe em suas redes sociais. Dulce (Mariana Nunes) pede demissão a Bela. Lucas (Amaury Lorenzo) alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe (Cauê Campos) na escola. Leandra (Giovanna Grigio) pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Bela e Lucas se beijam.
Por Voce começa às 19h40, após o BATV.