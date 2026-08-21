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Vanessa lembra como perdeu seu filho e acusa Bela em Por Você nesta sexta-feira (21/08)

Vilã continua implicando com obstetra ao relembrar frustração do passado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:00

Clima de tensão aumenta entre Bela e Vanessa em Por Você
Clima de tensão aumenta entre Bela e Vanessa em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você, desta sexta-feira (21), segundo resumo do Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) fica furiosa com Bela (Sheron Menezzes) e a destrata. Pérola (Renata Sorrah) anuncia a Bela que tem planos para ela no hospital.

Vanessa lembra de como perdeu seu filho no passado e acusa a obstetra. Bela conversa com Gabriel (Thiago Lacerda) sobre os filhos de Juli (Lucy Ramos). Zé (Fábio Lago) faz uma negociação com Juarez (Milhem Cortaz). Ítalo (Fabrício Assis) sofre durante suas aulas de judô e sente falta da mãe.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Dalila (Dandara Mariana) investe em suas redes sociais. Dulce (Mariana Nunes) pede demissão a Bela. Lucas (Amaury Lorenzo) alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe (Cauê Campos) na escola. Leandra (Giovanna Grigio) pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Bela e Lucas se beijam.

Por Voce começa às 19h40, após o BATV.

Tags:

Novela

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