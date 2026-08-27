Vanessa se recusa a atuar no parto de Carmela e deixa Bela abalada em Por Você nesta quinta-feira (27/08)

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Felipe Sena
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quinta-feira (27), as rusgas de Bela (Sheron Menezzes) e Vanessa (Alinne Moraes) se acentuam na novela das sete. A mocinha acode Carmela, mas a vilã se recusa a atuar como anestesista na ausência do médico responsável pelo plantão, mas Bela consegue fazer o parto de Carmela, que afirma que ninguém sabia de sua gravidez.
Lucas (Amaury Lorenzo) se decepciona com a ausência de Bela ao encontro dos dois. Pérola (Renata Sorrah) descobre que Vanessa negou a atuar no parto de Carmela e repreende a filha.
Bela e Vanessa em Por Você
Bela se culpa com Lucas. A obstetra garante a Samuca (Kadu Spinola) que ela conseguirá levá-lo para casa com seus irmãos. Na casa de acolhimento, LP se incomoda com o comportamento de Peixe (Cauê Campos), e Glorinha (Laura Luz) defende o irmão. Peixe deseja trabalhar com Juarez (Milhem Cortaz). Clemente (Antonio Pitanga) aconselha Juarez. Vanessa fala mal de Bela para Junqueira (Mauricio Mattar).
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.