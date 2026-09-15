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Vanessa se revolta com Gabriel e Bela em Por Você desta terça-feira (15 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Bela se desespera ao perder Samuca de vista na praia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

Vanessa e Bela tem mais um embate em Por Você
Vanessa e Bela tem mais um embate em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (15), Vanessa (Alinne Moraes) se revolta contra Gabriel (Thiago Lacerda) e Bela (Sheron Menezzes).

Junqueira (Mauricio Mattar) faz uma proposta de trabalho a Gabriel, e Leandra (Giovanna Grigio), Ricardo (Paulo Vilhena) e Pérola (Renata Sorrah) comemoram. A vilã ainda repreende Junqueira por se adiantar na proposta a Gabriel.

Bela alerta Gabriel sobre as consequências de suas ações envolvendo Vanessa. Giovana (Larissa Murai) entrega a Vanessa as informações pedidas sobre os filhos de Juli (Lucy Ramos). Iara (Noemia Oliveira) comenta com Bela que acredita que Juarez (Milhem Cortaz) possa ter uma amante. Maike (Igor Jansen) ajuda Toy (Rodrigo Lelis) a estudar conceitos de medicina.

Sabugo (Adanilo) encontra uma garrafa de cachaça na escola, e confronta Bezão. Dalila (Lívia Silva) incentiva Peixe (Cauê Campos) a retomar o namoro com Suelen (Bia Santana). Próspero (José de Abreu) provoca Clemente (Antonio Pitanga). Bela vai à praia com as crianças. Vanessa se aproxima de Peixe, e se desespera ao perder Samuca (Kadu Spinola) de vista na praia.

Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV.

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