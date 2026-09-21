Vanessa usa noite com Junqueira como moeda de troca para asfaltar Bela da presidência do hospital nesta segunda-feira (21)

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Felipe Sena
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00
Vanessa usa momento para chantagear Junqueira para que ele afaste Bela da presidencia do hospital
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (21), Junqueira (Mauricio Mattar) insiste em passar a noite com Vanessa (Alinne Moraes), e ela insiste em fazer o empresário prometer que vai fazer de tudo para tirar Bela (Sheron Menezzes) da presidência do hospital.
Bela e Vanessa em Por Você
A obstetra descobre que Iara (Noemia Oliveira) colocou Juarez (Milhem Cortaz) para fora de casa. Margô (Regiane Alves) parabeniza Lucas (Amaury Lorenzo) por seu trabalho na escola. Vitor (Lucas Leto) se sente mal após tomar a medicação dada por Alencar. Vanessa descobre que Peixe (Cauê Campos) está na casa de Gabriel (Thiago Lacerda). Próspero (José de Abreu) disfarça para Melinda (atriz não identificada no elenco consultado) seu descontentamento com Clemente (Antonio Pitanga).
Hanna (Pietra Quintela) se incomoda com a pressão de Sílvia (Fernanda de Freitas). Ítalo (Fabrício Assis) e Glorinha (Laura Luz) acompanham a apresentação de dança de Hanna. Zé (Fábio Lago) e Juarez são perseguidos no trânsito por um carro. O feirante salva Zé de ser atingido por um tiro. Tamara, jovem grávida, é baleada, e Nelma (atriz não identificada no elenco consultado) pede socorro a Bela.
Por Voce é exibida às 19h40, após o BATV