MÚSICA

Vão voltar? Sandy e Junior fazem post enigmático e deixam fãs em alerta; veja

Irmãos prometeram revelar detalhes do anúncio em novembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:36

Junior e Sandy Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Sandy e Junior pararam as redes sociais na manhã desta quinta-feira (24) ao sugerirem que estão preparando algo juntos. Os cantores compartilharam um comunicado conjunto no Instagram com a marca oficial da dupla, mencionando a cidade de São Paulo e apontando para o ano de 2027.

Sandy 1 de 13

Sem entregar muitos detalhes, a legenda deu início a uma série de especulações entre o público. "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!", escreveram os dois na publicação.

O post bastou para que o público começasse a cogitar um possível retorno dos irmãos aos palcos, especialmente pela menção à capital paulista com data marcada. "Não vou conseguir pensar em mais nada", reagiu um fã.