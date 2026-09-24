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Vão voltar? Sandy e Junior fazem post enigmático e deixam fãs em alerta; veja

Irmãos prometeram revelar detalhes do anúncio em novembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:36

Junior e Sandy
Junior e Sandy Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Sandy e Junior pararam as redes sociais na manhã desta quinta-feira (24) ao sugerirem que estão preparando algo juntos. Os cantores compartilharam um comunicado conjunto no Instagram com a marca oficial da dupla, mencionando a cidade de São Paulo e apontando para o ano de 2027.

Sandy

Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
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Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
SANDY por Redes sociais
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Sandy em participação na novela das 9, 'Vale Tudo' por Reprodução/TV Globo
1 de 13
Sandy e Junior por Reprodução

Sem entregar muitos detalhes, a legenda deu início a uma série de especulações entre o público. "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!", escreveram os dois na publicação.

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O post bastou para que o público começasse a cogitar um possível retorno dos irmãos aos palcos, especialmente pela menção à capital paulista com data marcada. "Não vou conseguir pensar em mais nada", reagiu um fã.  

A última vez em que os dois dividiram os palcos foi na comemoração dos 30 anos de carreira com a turnê 'Nossa História', em 2019. O projeto lotou estádios pelo país em 18 apresentações, encerrando com um show para 100 mil pessoas no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

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