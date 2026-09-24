Vão voltar? Sandy e Junior fazem post enigmático e deixam fãs em alerta; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:36
Sandy e Junior pararam as redes sociais na manhã desta quinta-feira (24) ao sugerirem que estão preparando algo juntos. Os cantores compartilharam um comunicado conjunto no Instagram com a marca oficial da dupla, mencionando a cidade de São Paulo e apontando para o ano de 2027.
Sandy
Sem entregar muitos detalhes, a legenda deu início a uma série de especulações entre o público. "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!", escreveram os dois na publicação.
O post bastou para que o público começasse a cogitar um possível retorno dos irmãos aos palcos, especialmente pela menção à capital paulista com data marcada. "Não vou conseguir pensar em mais nada", reagiu um fã.
A última vez em que os dois dividiram os palcos foi na comemoração dos 30 anos de carreira com a turnê 'Nossa História', em 2019. O projeto lotou estádios pelo país em 18 apresentações, encerrando com um show para 100 mil pessoas no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.