LITERATURA

Vaticano lançará livro com diários pessoais de Papa Francisco em novembro

Escritos do pontífice argentino, datados de 1992 até pouco antes de sua morte, serão publicados pela Livraria Editora Vaticana

Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:29

Papa Francisco faleceu aos 88 anos, em abril de 2025 Crédito: Fabrizio Maffei/Shutterstock

Os diários pessoais de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, serão reunidos em uma coletânea intitulada “O Diário Pessoal do Papa Francisco”. O livro é assinado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández e editado pela Livraria Editora Vaticana, com lançamento mundial marcado para 24 de novembro em 94 países.

Os escritos relatam a trajetória do Papa Francisco dentro do catolicismo, com anotações datadas de 20 de dezembro de 1992, quando ele tinha 56 anos, até 18 de agosto de 2024, poucos meses antes de seu falecimento. O pontífice comandou a Igreja Católica, de 13 de março de 2013 até sua morte, em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.

Papa Francisco 1 de 11

“Com este livro, que acreditamos poderá ser apreciado por leitores em todo o mundo, poderemos conhecer ainda mais a interioridade do Pontífice argentino”, afirma Andrea Tornielli, diretor editorial do dicastério, ao Vatican News.

O Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca.