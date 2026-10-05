Vaticano lançará livro com diários pessoais de Papa Francisco em novembro

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:29
Os diários pessoais de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, serão reunidos em uma coletânea intitulada “O Diário Pessoal do Papa Francisco”. O livro é assinado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández e editado pela Livraria Editora Vaticana, com lançamento mundial marcado para 24 de novembro em 94 países.
Os escritos relatam a trajetória do Papa Francisco dentro do catolicismo, com anotações datadas de 20 de dezembro de 1992, quando ele tinha 56 anos, até 18 de agosto de 2024, poucos meses antes de seu falecimento. O pontífice comandou a Igreja Católica, de 13 de março de 2013 até sua morte, em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.
Papa Francisco
“Com este livro, que acreditamos poderá ser apreciado por leitores em todo o mundo, poderemos conhecer ainda mais a interioridade do Pontífice argentino”, afirma Andrea Tornielli, diretor editorial do dicastério, ao Vatican News.
O Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca.
A obra será lançada em 24 de novembro, com distribuição em 94 países e tradução para cinco idiomas. Até o momento, as publicações estão divididas entre as seguintes editoras: italiano, com a Libreria Editrice Vaticana; francês, na Albin Michel; e espanhol, inglês e português, com a Penguin Random House.