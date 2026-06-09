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Vaza áudio de briga entre Cowboy e a esposa: ‘A vida vai te cobrar’

Priscilla Monroy apontou ainda que Cowboy é ‘machista’

Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:50

Bate-boca ocorreu após São João da Thay Crédito: Reprodução | Instagram

Alberto Cowboy e a esposa, Priscilla Monroy, tiveram uma forte discussão em um hotel no Maranhão, na última semana, quando participaram do São João da Thay, promovido pela influenciadora Thaynara OG.

Nas redes sociais, repercutiu o exato momento da discussão em que Priscilla chama o esposo de “machista”. Também existe um vídeo dos dois discutindo no corredor do hotel. Confira a discussão completa:

Cowboy: Tá vendo? Mais uma vez você está distorcendo uma conversa, uma pergunta simples.

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy 1 de 13

Priscilla: Você está, de novo, me calando.

Cowboy: Eu não estou te calando! Eu sou [inaudível].

Priscilla: O mínimo que eu te cobro você não está me dando. O mínimo de respeito, o mínimo de consideração. Me deixar falar, me deixar [inaudível]. Não deixa! Você quer que eu entenda a sua maneira de pensar. Uma maneira que é machista, inclusive! Você tem uma maneira machista de pensar. A vida vai te cobrar e já está te cobrando. E eu estou achando legal, estou achando bem legal. Um dia eu passo da maneira que eu quero. E é isso que você não está entendendo. Você está jogando pra mim uma responsabilidade do meu dia, que deveria ser importante para mim. Isso não é justo! Seu dia é sobre você.

Cowboy: Não é assim. Não é porque é seu aniversário que você pode cagar pra mim.

Priscilla: Era o meu dia! Não era o dia de você estar chateadinho. Era o dia de você estar preocupado com quem eu estou conversando.