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Vaza áudio de briga entre Cowboy e a esposa: ‘A vida vai te cobrar’

Priscilla Monroy apontou ainda que Cowboy é ‘machista’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:50

Bate-boca ocorreu após São João da Thay
Bate-boca ocorreu após São João da Thay Crédito: Reprodução | Instagram

Alberto Cowboy e a esposa, Priscilla Monroy, tiveram uma forte discussão em um hotel no Maranhão, na última semana, quando participaram do São João da Thay, promovido pela influenciadora Thaynara OG.

Nas redes sociais, repercutiu o exato momento da discussão em que Priscilla chama o esposo de “machista”. Também existe um vídeo dos dois discutindo no corredor do hotel. Confira a discussão completa:

Cowboy: Tá vendo? Mais uma vez você está distorcendo uma conversa, uma pergunta simples.

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy

Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy e Gabriela no BBB 26 por Reprodução/Globo
Priscilla Monroy rebateu seguidora por Reprodução/Instagram
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Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram

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Priscilla: Você está, de novo, me calando.

Cowboy: Eu não estou te calando! Eu sou [inaudível].

Priscilla: O mínimo que eu te cobro você não está me dando. O mínimo de respeito, o mínimo de consideração. Me deixar falar, me deixar [inaudível]. Não deixa! Você quer que eu entenda a sua maneira de pensar. Uma maneira que é machista, inclusive! Você tem uma maneira machista de pensar. A vida vai te cobrar e já está te cobrando. E eu estou achando legal, estou achando bem legal. Um dia eu passo da maneira que eu quero. E é isso que você não está entendendo. Você está jogando pra mim uma responsabilidade do meu dia, que deveria ser importante para mim. Isso não é justo! Seu dia é sobre você.

Cowboy: Não é assim. Não é porque é seu aniversário que você pode cagar pra mim.

Priscilla: Era o meu dia! Não era o dia de você estar chateadinho. Era o dia de você estar preocupado com quem eu estou conversando.

Nas redes sociais, internautas apontaram que a campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault sempre esteve certa sobre falas machistas e posicionamentos questionáveis de Cowboy. “O tempo inocenta mesmo né Ana Paula maravilhosa? Mó paz”, escreveu uma pessoa. “A Ana Paula sempre esteve certa”, consentiu outra. “Ora ora não me diga, quem tá chocado viu BBB de olhos fechados”, apontou ainda outra.

Tags:

Alberto Cowboy Priscilla Monroy

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