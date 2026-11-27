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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:23
Mais uma vez o relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi enfrenta um momento conturbado após o vazamento de áudios de uma discussão entre os dois, marcada por gritos e ofensas.
O áudio da discussão que teria acontecido no condomínio Alphaville, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi divulgado pelo portal LeoDias.
Belo e Rayane Figliuzzi
"Só faz mrda! Você não coloca limite nas suas piranhas*", disparou Rayane Figliuzzi durante o desentendimento.
Em pouco tempo, é possível ouvir no áudio que o tom da conversa escalou rapidamente para insultos pessoais de ambas as partes. Belo perdeu a paciência e chamou a companheira de “desgraçada”, segundo relato da gravação, e ordenou que ela deixasse sua vida.
"Sai você, c@ralho", retrucou Rayane Figliuzzi logo na sequência da discussão. Em outro momento da discussão, a ex-A Fazenda voltou a direcionar críticas pesadas ao comportamento íntimo do cantor, exigindo mudança de postura.
"Prostit*ta é quem você estava comendo, meu amor. Vira homem, c@ralho", esbravejou a criadora de conteúdo. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o caso.
"Isso não é vida, isso é um inferno. Deus me livre de um relacionamento desse". "Que grito foi esse?", perguntou outra pessoa. "Belo, dessa vez você passou dos limites", escreveu outra.
"Como uma pessoa consegue viver uma vida dessa?", disse ainda um quarto. "Um homem me chamar de prostit*ta e gritar comigo, nunca mais olhava na cara dele", concluiu um quinto.