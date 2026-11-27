RELAÇÃO CONTURBADA

Vaza áudio de briga feia entre Belo e Rayane Figliuzzi: ‘Vira homem’

Casal passa por momento conturbado no relacionamento

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:23

Belo e Rayane vivem polêmicas no relacionamento há meses Crédito: Reprodução | Instagram

Mais uma vez o relacionamento de Belo e Rayane Figliuzzi enfrenta um momento conturbado após o vazamento de áudios de uma discussão entre os dois, marcada por gritos e ofensas.

O áudio da discussão que teria acontecido no condomínio Alphaville, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi divulgado pelo portal LeoDias.

Belo e Rayane Figliuzzi 1 de 5

"Só faz mrda! Você não coloca limite nas suas piranhas*", disparou Rayane Figliuzzi durante o desentendimento.

Em pouco tempo, é possível ouvir no áudio que o tom da conversa escalou rapidamente para insultos pessoais de ambas as partes. Belo perdeu a paciência e chamou a companheira de “desgraçada”, segundo relato da gravação, e ordenou que ela deixasse sua vida.

"Sai você, c@ralho", retrucou Rayane Figliuzzi logo na sequência da discussão. Em outro momento da discussão, a ex-A Fazenda voltou a direcionar críticas pesadas ao comportamento íntimo do cantor, exigindo mudança de postura.

"Prostit*ta é quem você estava comendo, meu amor. Vira homem, c@ralho", esbravejou a criadora de conteúdo. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o caso.

"Isso não é vida, isso é um inferno. Deus me livre de um relacionamento desse". "Que grito foi esse?", perguntou outra pessoa. "Belo, dessa vez você passou dos limites", escreveu outra.