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Vaza vídeo de conversa entre Ana Castela e mãe de Gustavo Mioto, que abre o jogo sobre suposta volta dos dois: ‘Em hipótese nenhuma’

Entre idas e vindas, o relacionamento de Mioto e Castela durou cerca de um ano

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:22

Jussara e Ana Castela tiveram conversa descontraída Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vazou um vídeo nas redes sociais de uma conversa entre Jussara Mioto, mãe do cantor Gustavo Mioto, e Ana Castela, ex-namorada do filho, em Rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, no último domingo (26).

Segundo a Quem, o encontro entre as duas rendeu uma declaração sincera da ex-sogra sobre a cantora. Em um vídeo descontraído com outras pessoas no backstage do evento e conversando sobre o assunto.

Ana Castela e Gustavo Mioto 1 de 5

"Olha, voltar não dá certo, pronto e acabou!", disse Jussara. Em seguida, a boiadeira reage com uma gargalhada e se segura no sofá.

Ana Castela se apresentou no rodeio, prestigiou o ex-namorado e acompanhou o show de perto. Inclusive, ela foi vista cantando alguns sucessos de Mioto, como “Solteiro Não Trai” e “Impressionando os Anjos”.

Entre idas e vindas, o relacionamento de Mioto e Castela durou cerca de um ano. Os sertanejos assumiram o relacionamento em 2023 e terminaram em dezembro de 2024.

Após o fim do relacionamento do casal, Jussara deu uma declaração sobre o término, e comentou um post nas redes sociais.