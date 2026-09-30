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Vaza vídeo de conversa entre Ana Castela e mãe de Gustavo Mioto, que abre o jogo sobre suposta volta dos dois: ‘Em hipótese nenhuma’

Entre idas e vindas, o relacionamento de Mioto e Castela durou cerca de um ano

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:22

Jussara e Ana Castela tiveram conversa descontraída
Jussara e Ana Castela tiveram conversa descontraída Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vazou um vídeo nas redes sociais de uma conversa entre Jussara Mioto, mãe do cantor Gustavo Mioto, e Ana Castela, ex-namorada do filho, em Rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, no último domingo (26).

Segundo a Quem, o encontro entre as duas rendeu uma declaração sincera da ex-sogra sobre a cantora. Em um vídeo descontraído com outras pessoas no backstage do evento e conversando sobre o assunto.

Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto por Reprodução | Instagram
Ana Castela e Gustavo Mioto por Reprodução/Instagram
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
Ana Castela e Mioto por Reprodução
Gustavo Mioto e Ana Castela anunciam fim do namoro por Reprodução
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Ana Castela e Gustavo Mioto por Reprodução | Instagram

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"Olha, voltar não dá certo, pronto e acabou!", disse Jussara. Em seguida, a boiadeira reage com uma gargalhada e se segura no sofá.

Ana Castela se apresentou no rodeio, prestigiou o ex-namorado e acompanhou o show de perto. Inclusive, ela foi vista cantando alguns sucessos de Mioto, como “Solteiro Não Trai” e “Impressionando os Anjos”.

Entre idas e vindas, o relacionamento de Mioto e Castela durou cerca de um ano. Os sertanejos assumiram o relacionamento em 2023 e terminaram em dezembro de 2024.

Após o fim do relacionamento do casal, Jussara deu uma declaração sobre o término, e comentou um post nas redes sociais.

"Não se trata de escolher lados, criticar um ou outro. Não deu certo, vida que segue, que sejam felizes, cada um com suas escolhas! Não se julga o que não se sabe de fato", escreveu.

Tags:

ana Castela Gustavo Mioto

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