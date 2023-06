Vazamento de fotos foi motivo da briga entre Xuxa e Ivete; entenda

O afastamento entre Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo, amigas desde os anos 1990, segue despertando curiosidade mesmo anos depois do ocorrido. No sábado, 27, Ivete comemorou 51 anos e Xuxa usou as redes sociais para prestar homenagem à amiga com um compilado de fotos nostálgicas das duas. Mesmo com assunto resolvido, mais uma vez, a tensão que um dia imperou entre as duas volta a ser lembrada.



Xuxa falou pela primeira vez sobre a briga em depoimento à revista Vogue. Ainda sem detalhar o real motivo, a cantora e apresentadora disse ter feito uma surpresa que não agradou Ivete.