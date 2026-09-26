Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja as previsões das cartas para os 12 signos neste sábado (26)

Cartas indicam tendências para amor, carreira, saúde e amizades no início do fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O fim da semana chega com diferentes movimentos para os signos do zodíaco. Neste sábado (26), as cartas apontam para momentos de decisão, mudanças, conversas e necessidade de equilíbrio, com cada signo recebendo uma orientação específica para atravessar o dia.

Confira as previsões do Tarot para amor, carreira, saúde e amizades:

Áries: O Carro

Amor: Tome a iniciativa diante de uma situação que estava parada.

Carreira: É hora de assumir o controle de uma questão pendente.

Saúde: Evite excesso de cobrança e respeite seus limites.

Amizades: Uma pessoa próxima pode procurar você em busca de ajuda.

Touro: O Hierofante

Amor: Segurança emocional ganha importância.

Carreira: Siga métodos já testados antes de tomar decisões impulsivas.

Saúde: Uma rotina organizada ajuda a manter o equilíbrio.

Amizades: Conselhos de alguém experiente podem ser importantes.

Gêmeos: O Mago

Amor: Seu poder de comunicação estará em alta.

Carreira: Uma ideia pode abrir uma nova possibilidade profissional.

Saúde: Evite tentar resolver tudo ao mesmo tempo.

Amizades: Um encontro inesperado pode render boas conversas.

Câncer: A Lua

Amor: Evite tirar conclusões antes de esclarecer uma situação.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Carreira: Nem tudo estará tão evidente quanto parece. Observe.

Saúde: O descanso será especialmente importante.

Amizades: Uma conversa pode revelar algo que estava escondido.

Leão: A Força

Amor: Paciência será mais eficiente do que insistência.

Carreira: Você terá firmeza para enfrentar uma questão complicada.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Saúde: Procure atividades que ajudem a aliviar a tensão.

Amizades: Uma pessoa próxima pode reconhecer sua postura.

Virgem: O Eremita

Amor: Um pouco de distância pode ajudar a compreender melhor seus sentimentos.

Carreira: Concentre-se no que realmente precisa ser resolvido.

Saúde: Diminua o ritmo ao perceber sinais de cansaço.

Amizades: Você pode preferir uma programação mais tranquila.

Libra: A Justiça

Amor: Uma conversa franca pode colocar os sentimentos em equilíbrio.

Carreira: Decisões importantes pedem racionalidade.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Saúde: Procure equilibrar obrigações e descanso.

Amizades: Evite tomar partido antes de ouvir os dois lados.

Escorpião: A Morte

Amor: Um ciclo emocional pode chegar ao fim para dar espaço ao novo.

Carreira: Mudanças podem alterar sua maneira de trabalhar.

Saúde: Abandonar hábitos desgastantes pode ser necessário.

Amizades: Uma relação pode passar por uma transformação.

Sagitário: A Temperança

Amor: O diálogo favorece a aproximação.

Carreira: Faça as coisas no seu ritmo e evite decisões precipitadas.

Saúde: Moderação será a palavra do dia.

Amizades: Um encontro tranquilo pode fortalecer vínculos.

Capricórnio: O Imperador

Amor: Segurança e estabilidade estarão em primeiro plano.

Carreira: Organização favorece resultados concretos.

Saúde: Não deixe as responsabilidades ocuparem todo o seu tempo.

Amizades: Você pode assumir o papel de conselheiro.

Aquário: A Estrela

Amor: Um clima de esperança pode renovar uma relação.

Carreira: Um projeto começa a ganhar novas perspectivas.

Saúde: Atividades prazerosas ajudam a recuperar energia.

Amizades: Boas notícias podem chegar por meio de alguém próximo.

Peixes: O Sol

Amor: O dia favorece carinho, clareza e aproximação.

Carreira: Reconhecimento pode aparecer depois de um período de esforço.

Saúde: Energia e disposição tendem a melhorar.

Amizades: Um encontro pode deixar o dia mais leve.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Como fazer o bolo perfeito de mirtilo com limão siciliano

Como fazer o bolo perfeito de mirtilo com limão siciliano
Imagem - Lua Cheia em Áries chega hoje (26 de setembro), e universo empurra 3 signos para uma mudança que já não dá para adiar

Lua Cheia em Áries chega hoje (26 de setembro), e universo empurra 3 signos para uma mudança que já não dá para adiar