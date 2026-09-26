TAROT & SIGNOS

Veja as previsões das cartas para os 12 signos neste sábado (26)

Cartas indicam tendências para amor, carreira, saúde e amizades no início do fim de semana

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O fim da semana chega com diferentes movimentos para os signos do zodíaco. Neste sábado (26), as cartas apontam para momentos de decisão, mudanças, conversas e necessidade de equilíbrio, com cada signo recebendo uma orientação específica para atravessar o dia.

Confira as previsões do Tarot para amor, carreira, saúde e amizades:

Áries: O Carro

Amor: Tome a iniciativa diante de uma situação que estava parada.

Carreira: É hora de assumir o controle de uma questão pendente.

Saúde: Evite excesso de cobrança e respeite seus limites.

Amizades: Uma pessoa próxima pode procurar você em busca de ajuda.

Touro: O Hierofante

Amor: Segurança emocional ganha importância.

Carreira: Siga métodos já testados antes de tomar decisões impulsivas.

Saúde: Uma rotina organizada ajuda a manter o equilíbrio.

Amizades: Conselhos de alguém experiente podem ser importantes.

Gêmeos: O Mago

Amor: Seu poder de comunicação estará em alta.

Carreira: Uma ideia pode abrir uma nova possibilidade profissional.

Saúde: Evite tentar resolver tudo ao mesmo tempo.

Amizades: Um encontro inesperado pode render boas conversas.

Câncer: A Lua

Amor: Evite tirar conclusões antes de esclarecer uma situação.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Carreira: Nem tudo estará tão evidente quanto parece. Observe.

Saúde: O descanso será especialmente importante.

Amizades: Uma conversa pode revelar algo que estava escondido.

Leão: A Força

Amor: Paciência será mais eficiente do que insistência.

Carreira: Você terá firmeza para enfrentar uma questão complicada.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Saúde: Procure atividades que ajudem a aliviar a tensão.

Amizades: Uma pessoa próxima pode reconhecer sua postura.

Virgem: O Eremita

Amor: Um pouco de distância pode ajudar a compreender melhor seus sentimentos.

Carreira: Concentre-se no que realmente precisa ser resolvido.

Saúde: Diminua o ritmo ao perceber sinais de cansaço.

Amizades: Você pode preferir uma programação mais tranquila.

Libra: A Justiça

Amor: Uma conversa franca pode colocar os sentimentos em equilíbrio.

Carreira: Decisões importantes pedem racionalidade.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Saúde: Procure equilibrar obrigações e descanso.

Amizades: Evite tomar partido antes de ouvir os dois lados.

Escorpião: A Morte

Amor: Um ciclo emocional pode chegar ao fim para dar espaço ao novo.

Carreira: Mudanças podem alterar sua maneira de trabalhar.

Saúde: Abandonar hábitos desgastantes pode ser necessário.

Amizades: Uma relação pode passar por uma transformação.

Sagitário: A Temperança

Amor: O diálogo favorece a aproximação.

Carreira: Faça as coisas no seu ritmo e evite decisões precipitadas.

Saúde: Moderação será a palavra do dia.

Amizades: Um encontro tranquilo pode fortalecer vínculos.

Capricórnio: O Imperador

Amor: Segurança e estabilidade estarão em primeiro plano.

Carreira: Organização favorece resultados concretos.

Saúde: Não deixe as responsabilidades ocuparem todo o seu tempo.

Amizades: Você pode assumir o papel de conselheiro.

Aquário: A Estrela

Amor: Um clima de esperança pode renovar uma relação.

Carreira: Um projeto começa a ganhar novas perspectivas.

Saúde: Atividades prazerosas ajudam a recuperar energia.

Amizades: Boas notícias podem chegar por meio de alguém próximo.

Peixes: O Sol

Amor: O dia favorece carinho, clareza e aproximação.

Carreira: Reconhecimento pode aparecer depois de um período de esforço.

Saúde: Energia e disposição tendem a melhorar.