Veja as previsões das cartas para os 12 signos neste sábado (26)

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 04:51
O fim da semana chega com diferentes movimentos para os signos do zodíaco. Neste sábado (26), as cartas apontam para momentos de decisão, mudanças, conversas e necessidade de equilíbrio, com cada signo recebendo uma orientação específica para atravessar o dia.
Confira as previsões do Tarot para amor, carreira, saúde e amizades:
Áries: O Carro
Amor: Tome a iniciativa diante de uma situação que estava parada.
Carreira: É hora de assumir o controle de uma questão pendente.
Saúde: Evite excesso de cobrança e respeite seus limites.
Amizades: Uma pessoa próxima pode procurar você em busca de ajuda.
Touro: O Hierofante
Amor: Segurança emocional ganha importância.
Carreira: Siga métodos já testados antes de tomar decisões impulsivas.
Saúde: Uma rotina organizada ajuda a manter o equilíbrio.
Amizades: Conselhos de alguém experiente podem ser importantes.
Gêmeos: O Mago
Amor: Seu poder de comunicação estará em alta.
Carreira: Uma ideia pode abrir uma nova possibilidade profissional.
Saúde: Evite tentar resolver tudo ao mesmo tempo.
Amizades: Um encontro inesperado pode render boas conversas.
Câncer: A Lua
Amor: Evite tirar conclusões antes de esclarecer uma situação.
Comidas que são a cara de Câncer
Carreira: Nem tudo estará tão evidente quanto parece. Observe.
Saúde: O descanso será especialmente importante.
Amizades: Uma conversa pode revelar algo que estava escondido.
Leão: A Força
Amor: Paciência será mais eficiente do que insistência.
Carreira: Você terá firmeza para enfrentar uma questão complicada.
Comidas que são a cara de Leão
Saúde: Procure atividades que ajudem a aliviar a tensão.
Amizades: Uma pessoa próxima pode reconhecer sua postura.
Virgem: O Eremita
Amor: Um pouco de distância pode ajudar a compreender melhor seus sentimentos.
Carreira: Concentre-se no que realmente precisa ser resolvido.
Saúde: Diminua o ritmo ao perceber sinais de cansaço.
Amizades: Você pode preferir uma programação mais tranquila.
Libra: A Justiça
Amor: Uma conversa franca pode colocar os sentimentos em equilíbrio.
Carreira: Decisões importantes pedem racionalidade.
Comidas que são a cara de Libra
Saúde: Procure equilibrar obrigações e descanso.
Amizades: Evite tomar partido antes de ouvir os dois lados.
Escorpião: A Morte
Amor: Um ciclo emocional pode chegar ao fim para dar espaço ao novo.
Carreira: Mudanças podem alterar sua maneira de trabalhar.
Saúde: Abandonar hábitos desgastantes pode ser necessário.
Amizades: Uma relação pode passar por uma transformação.
Sagitário: A Temperança
Amor: O diálogo favorece a aproximação.
Carreira: Faça as coisas no seu ritmo e evite decisões precipitadas.
Saúde: Moderação será a palavra do dia.
Amizades: Um encontro tranquilo pode fortalecer vínculos.
Capricórnio: O Imperador
Amor: Segurança e estabilidade estarão em primeiro plano.
Carreira: Organização favorece resultados concretos.
Saúde: Não deixe as responsabilidades ocuparem todo o seu tempo.
Amizades: Você pode assumir o papel de conselheiro.
Aquário: A Estrela
Amor: Um clima de esperança pode renovar uma relação.
Carreira: Um projeto começa a ganhar novas perspectivas.
Saúde: Atividades prazerosas ajudam a recuperar energia.
Amizades: Boas notícias podem chegar por meio de alguém próximo.
Peixes: O Sol
Amor: O dia favorece carinho, clareza e aproximação.
Carreira: Reconhecimento pode aparecer depois de um período de esforço.
Saúde: Energia e disposição tendem a melhorar.
Amizades: Um encontro pode deixar o dia mais leve.