TAROT & SIGNOS

Veja as previsões para os 12 signos nesta segunda-feira (28)

Cartas mostram tendências para começar a semana no amor, na carreira, na saúde e nas amizades

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (28) abre uma nova semana com cartas que apontam para decisões, reorganização, mudanças e iniciativa. Enquanto alguns signos encontram um momento favorável para avançar, outros podem precisar desacelerar e observar melhor antes de agir.

Veja as previsões para o dia:

Áries: O Imperador

Amor: Estabilidade será mais importante que impulsividade.

Carreira: Assuma responsabilidades, mas não tente controlar tudo.

Saúde: Organize melhor seus horários.

Amizades: Uma postura firme será necessária em uma conversa.

Touro: A Estrela

Amor: Uma situação começa a despertar esperança.

Carreira: Um objetivo de longo prazo ganha força.

Saúde: Procure atividades que reduzam a tensão.

Amizades: Uma boa notícia pode chegar no início da semana.

Gêmeos: A Justiça

Amor: Seja transparente sobre o que espera da relação.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Carreira: Documentos, acordos e decisões pedem atenção.

Saúde: Busque equilíbrio na rotina.

Amizades: Evite julgamentos precipitados.

Câncer: O Carro

Amor: Tome uma atitude diante de algo que estava indefinido.

Carreira: Determinação ajuda a destravar uma pendência.

Saúde: Organize melhor sua energia ao longo do dia.

Amizades: Uma pessoa pode precisar da sua iniciativa.

Leão: O Mago

Amor: Comunicação será sua principal aliada.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Carreira: Uma ideia pode chamar atenção.

Saúde: Evite gastar energia com várias coisas simultaneamente.

Amizades: Conversas podem render oportunidades.

Virgem: O Mundo

Amor: Um ciclo pode chegar a uma conclusão importante.

Carreira: Há possibilidade de perceber resultados concretos.

Saúde: Sensação de maior equilíbrio.

Amizades: Uma pendência pode finalmente ser resolvida.

Libra: A Força

Amor: Controle emocional evita uma discussão desnecessária.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Carreira: Persistência será mais importante do que velocidade.

Saúde: Cuidado com tensão acumulada.

Amizades: Você poderá ajudar alguém a atravessar uma situação difícil.

Escorpião: A Morte

Amor: Mudanças profundas podem transformar uma relação.

Carreira: Uma maneira antiga de trabalhar pode precisar ser abandonada.

Saúde: Elimine hábitos que já não fazem bem.

Amizades: Algumas relações podem assumir uma nova dinâmica.

Sagitário: O Sol

Amor: Clareza favorece encontros e aproximações.

Carreira: Reconhecimento pode surgir por um trabalho bem feito.

Saúde: Disposição em alta.

Amizades: O ambiente ao redor tende a ficar mais leve.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Não tenha pressa para definir uma situação emocional.

Carreira: Concentre-se em uma tarefa de cada vez.

Saúde: Respeite sua necessidade de descanso.

Amizades: Você pode preferir manter distância de ambientes muito movimentados.

Aquário: A Torre

Amor: Uma verdade pode provocar mudança de perspectiva.

Carreira: Prepare-se para ajustes inesperados.

Saúde: Evite sobrecarga física e mental.

Amizades: Uma conversa franca pode mudar uma relação.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Sua intuição estará especialmente aguçada.

Carreira: Observe antes de revelar seus próximos passos.

Saúde: Momentos de tranquilidade ajudam a recuperar o equilíbrio.