Veja as previsões para os 12 signos nesta segunda-feira (28)

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 04:51
A segunda-feira (28) abre uma nova semana com cartas que apontam para decisões, reorganização, mudanças e iniciativa. Enquanto alguns signos encontram um momento favorável para avançar, outros podem precisar desacelerar e observar melhor antes de agir.
Veja as previsões para o dia:
Áries: O Imperador
Amor: Estabilidade será mais importante que impulsividade.
Carreira: Assuma responsabilidades, mas não tente controlar tudo.
Saúde: Organize melhor seus horários.
Amizades: Uma postura firme será necessária em uma conversa.
Touro: A Estrela
Amor: Uma situação começa a despertar esperança.
Carreira: Um objetivo de longo prazo ganha força.
Saúde: Procure atividades que reduzam a tensão.
Amizades: Uma boa notícia pode chegar no início da semana.
Gêmeos: A Justiça
Amor: Seja transparente sobre o que espera da relação.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Carreira: Documentos, acordos e decisões pedem atenção.
Saúde: Busque equilíbrio na rotina.
Amizades: Evite julgamentos precipitados.
Câncer: O Carro
Amor: Tome uma atitude diante de algo que estava indefinido.
Carreira: Determinação ajuda a destravar uma pendência.
Saúde: Organize melhor sua energia ao longo do dia.
Amizades: Uma pessoa pode precisar da sua iniciativa.
Leão: O Mago
Amor: Comunicação será sua principal aliada.
Comidas que são a cara de Leão
Carreira: Uma ideia pode chamar atenção.
Saúde: Evite gastar energia com várias coisas simultaneamente.
Amizades: Conversas podem render oportunidades.
Virgem: O Mundo
Amor: Um ciclo pode chegar a uma conclusão importante.
Carreira: Há possibilidade de perceber resultados concretos.
Saúde: Sensação de maior equilíbrio.
Amizades: Uma pendência pode finalmente ser resolvida.
Libra: A Força
Amor: Controle emocional evita uma discussão desnecessária.
Comidas que são a cara de Libra
Carreira: Persistência será mais importante do que velocidade.
Saúde: Cuidado com tensão acumulada.
Amizades: Você poderá ajudar alguém a atravessar uma situação difícil.
Escorpião: A Morte
Amor: Mudanças profundas podem transformar uma relação.
Carreira: Uma maneira antiga de trabalhar pode precisar ser abandonada.
Saúde: Elimine hábitos que já não fazem bem.
Amizades: Algumas relações podem assumir uma nova dinâmica.
Sagitário: O Sol
Amor: Clareza favorece encontros e aproximações.
Carreira: Reconhecimento pode surgir por um trabalho bem feito.
Saúde: Disposição em alta.
Amizades: O ambiente ao redor tende a ficar mais leve.
Capricórnio: O Eremita
Amor: Não tenha pressa para definir uma situação emocional.
Carreira: Concentre-se em uma tarefa de cada vez.
Saúde: Respeite sua necessidade de descanso.
Amizades: Você pode preferir manter distância de ambientes muito movimentados.
Aquário: A Torre
Amor: Uma verdade pode provocar mudança de perspectiva.
Carreira: Prepare-se para ajustes inesperados.
Saúde: Evite sobrecarga física e mental.
Amizades: Uma conversa franca pode mudar uma relação.
Peixes: A Sacerdotisa
Amor: Sua intuição estará especialmente aguçada.
Carreira: Observe antes de revelar seus próximos passos.
Saúde: Momentos de tranquilidade ajudam a recuperar o equilíbrio.
Amizades: Nem tudo precisa ser dito imediatamente.