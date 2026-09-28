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Veja as previsões para os 12 signos nesta segunda-feira (28)

Cartas mostram tendências para começar a semana no amor, na carreira, na saúde e nas amizades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 04:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (28) abre uma nova semana com cartas que apontam para decisões, reorganização, mudanças e iniciativa. Enquanto alguns signos encontram um momento favorável para avançar, outros podem precisar desacelerar e observar melhor antes de agir.

Veja as previsões para o dia:

Áries: O Imperador

Amor: Estabilidade será mais importante que impulsividade.

Carreira: Assuma responsabilidades, mas não tente controlar tudo.

Saúde: Organize melhor seus horários.

Amizades: Uma postura firme será necessária em uma conversa.

Touro: A Estrela

Amor: Uma situação começa a despertar esperança.

Carreira: Um objetivo de longo prazo ganha força.

Saúde: Procure atividades que reduzam a tensão.

Amizades: Uma boa notícia pode chegar no início da semana.

Gêmeos: A Justiça

Amor: Seja transparente sobre o que espera da relação.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Carreira: Documentos, acordos e decisões pedem atenção.

Saúde: Busque equilíbrio na rotina.

Amizades: Evite julgamentos precipitados.

Câncer: O Carro

Amor: Tome uma atitude diante de algo que estava indefinido.

Carreira: Determinação ajuda a destravar uma pendência.

Saúde: Organize melhor sua energia ao longo do dia.

Amizades: Uma pessoa pode precisar da sua iniciativa.

Leão: O Mago

Amor: Comunicação será sua principal aliada.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Carreira: Uma ideia pode chamar atenção.

Saúde: Evite gastar energia com várias coisas simultaneamente.

Amizades: Conversas podem render oportunidades.

Virgem: O Mundo

Amor: Um ciclo pode chegar a uma conclusão importante.

Carreira: Há possibilidade de perceber resultados concretos.

Saúde: Sensação de maior equilíbrio.

Amizades: Uma pendência pode finalmente ser resolvida.

Libra: A Força

Amor: Controle emocional evita uma discussão desnecessária.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Carreira: Persistência será mais importante do que velocidade.

Saúde: Cuidado com tensão acumulada.

Amizades: Você poderá ajudar alguém a atravessar uma situação difícil.

Escorpião: A Morte

Amor: Mudanças profundas podem transformar uma relação.

Carreira: Uma maneira antiga de trabalhar pode precisar ser abandonada.

Saúde: Elimine hábitos que já não fazem bem.

Amizades: Algumas relações podem assumir uma nova dinâmica.

Sagitário: O Sol

Amor: Clareza favorece encontros e aproximações.

Carreira: Reconhecimento pode surgir por um trabalho bem feito.

Saúde: Disposição em alta.

Amizades: O ambiente ao redor tende a ficar mais leve.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Não tenha pressa para definir uma situação emocional.

Carreira: Concentre-se em uma tarefa de cada vez.

Saúde: Respeite sua necessidade de descanso.

Amizades: Você pode preferir manter distância de ambientes muito movimentados.

Aquário: A Torre

Amor: Uma verdade pode provocar mudança de perspectiva.

Carreira: Prepare-se para ajustes inesperados.

Saúde: Evite sobrecarga física e mental.

Amizades: Uma conversa franca pode mudar uma relação.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Sua intuição estará especialmente aguçada.

Carreira: Observe antes de revelar seus próximos passos.

Saúde: Momentos de tranquilidade ajudam a recuperar o equilíbrio.

Amizades: Nem tudo precisa ser dito imediatamente.

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