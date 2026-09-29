Veja as previsões para os 12 signos nesta terça-feira (29)

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:51
A terça-feira (29) chega com uma energia voltada para decisões, comunicação e mudanças de perspectiva. As cartas apontam caminhos diferentes para cada signo: enquanto alguns podem encontrar oportunidades para avançar, outros terão um dia mais favorável para refletir, reorganizar prioridades e evitar atitudes impulsivas.
Veja as previsões para o dia:
Áries: A Justiça
Amor: Uma conversa sincera pode ajudar a colocar os sentimentos em equilíbrio.
Carreira: Decisões importantes pedem atenção aos detalhes.
Saúde: Mantenha uma rotina mais organizada e evite excessos.
Amizades: Procure ouvir os dois lados antes de tomar partido.
Touro: O Sol
Amor: O clima favorece aproximações, encontros e demonstrações de afeto.
Perfume ideal para Touro
Carreira: Seu esforço pode ser reconhecido por pessoas importantes.
Saúde: Mais disposição ajuda a encarar as tarefas do dia.
Amizades: Um momento descontraído pode aproximar você de alguém.
Gêmeos: O Mago
Amor: Use a comunicação para esclarecer o que ficou mal resolvido.
Carreira: Uma ideia pode abrir espaço para uma nova oportunidade.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Saúde: Evite dispersar sua energia em muitas atividades.
Amizades: Uma conversa pode trazer uma novidade inesperada.
Câncer: A Lua
Amor: Evite tirar conclusões antes de entender melhor uma situação.
Carreira: Nem todas as informações estarão claras de imediato.
Comidas que são a cara de Câncer
Saúde: Procure desacelerar e respeitar seus momentos de descanso.
Amizades: Confie na intuição, mas confirme aquilo que ouvir.
Leão: O Imperador
Amor: Segurança e firmeza ajudam a lidar com uma questão emocional.
Carreira: Assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque.
Saúde: Organize melhor os horários para não acumular cansaço.
Amizades: Uma postura madura será importante em uma conversa.
Virgem: O Mundo
Amor: Um ciclo pode se encerrar e abrir espaço para uma nova fase.
Carreira: Resultados de esforços anteriores começam a aparecer.
Saúde: A sensação de equilíbrio tende a aumentar.
Amizades: Uma pendência antiga pode finalmente chegar ao fim.
Libra: Os Enamorados
Amor: Escolhas afetivas ganham destaque e pedem sinceridade.
Carreira: Uma parceria pode ajudar a desenvolver um projeto.
Saúde: Encontre equilíbrio entre compromissos e momentos de pausa.
Amizades: Uma aproximação pode fortalecer um vínculo.
Escorpião: A Morte
Amor: Uma mudança pode transformar a maneira como você enxerga uma relação.
Carreira: Deixar para trás um método antigo pode facilitar seu trabalho.
Saúde: É um bom momento para repensar hábitos.
Amizades: Uma relação pode entrar em uma fase diferente.
Sagitário: O Carro
Amor: Tomar iniciativa pode destravar uma situação que estava parada.
Carreira: Foco e determinação ajudam a avançar em uma meta.
Saúde: Canalize a energia em atividades que façam bem.
Amizades: Alguém pode procurar você em busca de apoio ou conselho.
Capricórnio: O Eremita
Amor: Evite pressa para tomar decisões sobre a vida afetiva.
Carreira: Concentre-se no que realmente precisa ser resolvido.
Saúde: O descanso será importante para recuperar a disposição.
Amizades: Você pode preferir encontros mais tranquilos e reservados.
Aquário: A Torre
Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre uma situação.
Carreira: Mudanças inesperadas exigirão capacidade de adaptação.
Saúde: Evite sobrecarregar a mente com preocupações desnecessárias.
Amizades: Uma conversa direta pode redefinir um vínculo.
Peixes: A Sacerdotisa
Amor: Dê espaço para a intuição antes de tomar uma decisão.
Carreira: Observar mais e falar menos pode ser estratégico.
Saúde: Momentos de silêncio ajudam a recuperar a energia.
Amizades: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.