TAROT & SIGNOS

Veja as previsões para os 12 signos nesta terça-feira (29)

Cartas indicam um dia de movimento, escolhas, encerramentos e novas perspectivas no amor, na carreira, na saúde e nas amizades

Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (29) chega com uma energia voltada para decisões, comunicação e mudanças de perspectiva. As cartas apontam caminhos diferentes para cada signo: enquanto alguns podem encontrar oportunidades para avançar, outros terão um dia mais favorável para refletir, reorganizar prioridades e evitar atitudes impulsivas.

Veja as previsões para o dia:

Áries: A Justiça

Amor: Uma conversa sincera pode ajudar a colocar os sentimentos em equilíbrio.

Carreira: Decisões importantes pedem atenção aos detalhes.

Saúde: Mantenha uma rotina mais organizada e evite excessos.

Amizades: Procure ouvir os dois lados antes de tomar partido.

Touro: O Sol

Amor: O clima favorece aproximações, encontros e demonstrações de afeto.

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Carreira: Seu esforço pode ser reconhecido por pessoas importantes.

Saúde: Mais disposição ajuda a encarar as tarefas do dia.

Amizades: Um momento descontraído pode aproximar você de alguém.

Gêmeos: O Mago

Amor: Use a comunicação para esclarecer o que ficou mal resolvido.

Carreira: Uma ideia pode abrir espaço para uma nova oportunidade.

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Saúde: Evite dispersar sua energia em muitas atividades.

Amizades: Uma conversa pode trazer uma novidade inesperada.

Câncer: A Lua

Amor: Evite tirar conclusões antes de entender melhor uma situação.

Carreira: Nem todas as informações estarão claras de imediato.

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Saúde: Procure desacelerar e respeitar seus momentos de descanso.

Amizades: Confie na intuição, mas confirme aquilo que ouvir.

Leão: O Imperador

Amor: Segurança e firmeza ajudam a lidar com uma questão emocional.

Carreira: Assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque.

Saúde: Organize melhor os horários para não acumular cansaço.

Amizades: Uma postura madura será importante em uma conversa.

Virgem: O Mundo

Amor: Um ciclo pode se encerrar e abrir espaço para uma nova fase.

Carreira: Resultados de esforços anteriores começam a aparecer.

Saúde: A sensação de equilíbrio tende a aumentar.

Amizades: Uma pendência antiga pode finalmente chegar ao fim.

Libra: Os Enamorados

Amor: Escolhas afetivas ganham destaque e pedem sinceridade.

Carreira: Uma parceria pode ajudar a desenvolver um projeto.

Saúde: Encontre equilíbrio entre compromissos e momentos de pausa.

Amizades: Uma aproximação pode fortalecer um vínculo.

Escorpião: A Morte

Amor: Uma mudança pode transformar a maneira como você enxerga uma relação.

Carreira: Deixar para trás um método antigo pode facilitar seu trabalho.

Saúde: É um bom momento para repensar hábitos.

Amizades: Uma relação pode entrar em uma fase diferente.

Sagitário: O Carro

Amor: Tomar iniciativa pode destravar uma situação que estava parada.

Carreira: Foco e determinação ajudam a avançar em uma meta.

Saúde: Canalize a energia em atividades que façam bem.

Amizades: Alguém pode procurar você em busca de apoio ou conselho.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Evite pressa para tomar decisões sobre a vida afetiva.

Carreira: Concentre-se no que realmente precisa ser resolvido.

Saúde: O descanso será importante para recuperar a disposição.

Amizades: Você pode preferir encontros mais tranquilos e reservados.

Aquário: A Torre

Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre uma situação.

Carreira: Mudanças inesperadas exigirão capacidade de adaptação.

Saúde: Evite sobrecarregar a mente com preocupações desnecessárias.

Amizades: Uma conversa direta pode redefinir um vínculo.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Dê espaço para a intuição antes de tomar uma decisão.

Carreira: Observar mais e falar menos pode ser estratégico.

Saúde: Momentos de silêncio ajudam a recuperar a energia.