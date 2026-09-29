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Veja as previsões para os 12 signos nesta terça-feira (29)

Cartas indicam um dia de movimento, escolhas, encerramentos e novas perspectivas no amor, na carreira, na saúde e nas amizades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (29) chega com uma energia voltada para decisões, comunicação e mudanças de perspectiva. As cartas apontam caminhos diferentes para cada signo: enquanto alguns podem encontrar oportunidades para avançar, outros terão um dia mais favorável para refletir, reorganizar prioridades e evitar atitudes impulsivas.

Veja as previsões para o dia:

Áries: A Justiça

Amor: Uma conversa sincera pode ajudar a colocar os sentimentos em equilíbrio.

Carreira: Decisões importantes pedem atenção aos detalhes.

Saúde: Mantenha uma rotina mais organizada e evite excessos.

Amizades: Procure ouvir os dois lados antes de tomar partido.

Touro: O Sol

Amor: O clima favorece aproximações, encontros e demonstrações de afeto.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Carreira: Seu esforço pode ser reconhecido por pessoas importantes.

Saúde: Mais disposição ajuda a encarar as tarefas do dia.

Amizades: Um momento descontraído pode aproximar você de alguém.

Gêmeos: O Mago

Amor: Use a comunicação para esclarecer o que ficou mal resolvido.

Carreira: Uma ideia pode abrir espaço para uma nova oportunidade.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Saúde: Evite dispersar sua energia em muitas atividades.

Amizades: Uma conversa pode trazer uma novidade inesperada.

Câncer: A Lua

Amor: Evite tirar conclusões antes de entender melhor uma situação.

Carreira: Nem todas as informações estarão claras de imediato.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Saúde: Procure desacelerar e respeitar seus momentos de descanso.

Amizades: Confie na intuição, mas confirme aquilo que ouvir.

Leão: O Imperador

Amor: Segurança e firmeza ajudam a lidar com uma questão emocional.

Carreira: Assumir responsabilidades pode colocar você em posição de destaque.

Saúde: Organize melhor os horários para não acumular cansaço.

Amizades: Uma postura madura será importante em uma conversa.

Virgem: O Mundo

Amor: Um ciclo pode se encerrar e abrir espaço para uma nova fase.

Carreira: Resultados de esforços anteriores começam a aparecer.

Saúde: A sensação de equilíbrio tende a aumentar.

Amizades: Uma pendência antiga pode finalmente chegar ao fim.

Libra: Os Enamorados

Amor: Escolhas afetivas ganham destaque e pedem sinceridade.

Carreira: Uma parceria pode ajudar a desenvolver um projeto.

Saúde: Encontre equilíbrio entre compromissos e momentos de pausa.

Amizades: Uma aproximação pode fortalecer um vínculo.

Escorpião: A Morte

Amor: Uma mudança pode transformar a maneira como você enxerga uma relação.

Carreira: Deixar para trás um método antigo pode facilitar seu trabalho.

Saúde: É um bom momento para repensar hábitos.

Amizades: Uma relação pode entrar em uma fase diferente.

Sagitário: O Carro

Amor: Tomar iniciativa pode destravar uma situação que estava parada.

Carreira: Foco e determinação ajudam a avançar em uma meta.

Saúde: Canalize a energia em atividades que façam bem.

Amizades: Alguém pode procurar você em busca de apoio ou conselho.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Evite pressa para tomar decisões sobre a vida afetiva.

Carreira: Concentre-se no que realmente precisa ser resolvido.

Saúde: O descanso será importante para recuperar a disposição.

Amizades: Você pode preferir encontros mais tranquilos e reservados.

Aquário: A Torre

Amor: Uma revelação pode mudar sua percepção sobre uma situação.

Carreira: Mudanças inesperadas exigirão capacidade de adaptação.

Saúde: Evite sobrecarregar a mente com preocupações desnecessárias.

Amizades: Uma conversa direta pode redefinir um vínculo.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Dê espaço para a intuição antes de tomar uma decisão.

Carreira: Observar mais e falar menos pode ser estratégico.

Saúde: Momentos de silêncio ajudam a recuperar a energia.

Amizades: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

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