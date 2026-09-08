Veja as primeiras imagens da festa de 20 anos do ‘B’Day’, de Beyoncé, em Salvador

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Heider Sacramento
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:40
Salvador já entrou no clima de B’Day. As primeiras imagens da festa que celebra os 20 anos do segundo álbum solo de Beyoncé começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (8), revelando uma decoração caprichada e toda inspirada na estética da cantora.
O evento está sendo realizado em Salvador pela Sony, responsável pelo relançamento comemorativo do álbum, e reúne fãs para celebrar duas décadas do disco lançado originalmente em 2006.
Veja as primeiras imagens da festa de 20 anos de ‘B’Day’
Nos primeiros registros, o vermelho domina o ambiente, que ganhou iluminação cênica, balões metalizados formando a palavra “HAPPY B’DAY”, além de uma mesa de doces decorada especialmente para a ocasião. O bolo também segue a proposta da festa, com acabamento vermelho e detalhes que remetem à identidade visual da comemoração.
As imagens foram compartilhadas pela conta Beyoncé Brasil, que acompanha as novidades relacionadas à artista. O espaço ainda conta com elementos decorativos espalhados pelo ambiente, criando uma atmosfera de festa de aniversário para marcar a data especial.
Lançado há duas décadas, B’Day consolidou uma nova fase na carreira de Beyoncé e trouxe sucessos como “Déjà Vu”, “Irreplaceable”, “Beautiful Liar” e “Listen”. O álbum também rendeu à cantora importantes reconhecimentos e se tornou um dos trabalhos mais marcantes de sua discografia.