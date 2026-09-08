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Veja as primeiras imagens da festa de 20 anos do ‘B’Day’, de Beyoncé, em Salvador

Evento promovido pela Sony reúne fãs da cantora na capital baiana e aposta em decoração inspirada na era do disco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:40

Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé
Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé Crédito: Reprodução

Salvador já entrou no clima de B’Day. As primeiras imagens da festa que celebra os 20 anos do segundo álbum solo de Beyoncé começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (8), revelando uma decoração caprichada e toda inspirada na estética da cantora.

O evento está sendo realizado em Salvador pela Sony, responsável pelo relançamento comemorativo do álbum, e reúne fãs para celebrar duas décadas do disco lançado originalmente em 2006.

Veja as primeiras imagens da festa de 20 anos de ‘B’Day’

Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé por Reprodução
Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé por Reprodução
Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé por Reprodução
Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé por Reprodução
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Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé por Reprodução

Nos primeiros registros, o vermelho domina o ambiente, que ganhou iluminação cênica, balões metalizados formando a palavra “HAPPY B’DAY”, além de uma mesa de doces decorada especialmente para a ocasião. O bolo também segue a proposta da festa, com acabamento vermelho e detalhes que remetem à identidade visual da comemoração.

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As imagens foram compartilhadas pela conta Beyoncé Brasil, que acompanha as novidades relacionadas à artista. O espaço ainda conta com elementos decorativos espalhados pelo ambiente, criando uma atmosfera de festa de aniversário para marcar a data especial.

Lançado há duas décadas, B’Day consolidou uma nova fase na carreira de Beyoncé e trouxe sucessos como “Déjà Vu”, “Irreplaceable”, “Beautiful Liar” e “Listen”. O álbum também rendeu à cantora importantes reconhecimentos e se tornou um dos trabalhos mais marcantes de sua discografia.

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