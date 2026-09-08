MÚSICA POP

Veja as primeiras imagens da festa de 20 anos do ‘B’Day’, de Beyoncé, em Salvador

Evento promovido pela Sony reúne fãs da cantora na capital baiana e aposta em decoração inspirada na era do disco

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:40

Festa em Salvador celebra os 20 anos de ‘B’Day’, álbum icônico de Beyoncé Crédito: Reprodução

Salvador já entrou no clima de B’Day. As primeiras imagens da festa que celebra os 20 anos do segundo álbum solo de Beyoncé começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (8), revelando uma decoração caprichada e toda inspirada na estética da cantora.

O evento está sendo realizado em Salvador pela Sony, responsável pelo relançamento comemorativo do álbum, e reúne fãs para celebrar duas décadas do disco lançado originalmente em 2006.

Veja as primeiras imagens da festa de 20 anos de ‘B’Day’ 1 de 4

Nos primeiros registros, o vermelho domina o ambiente, que ganhou iluminação cênica, balões metalizados formando a palavra “HAPPY B’DAY”, além de uma mesa de doces decorada especialmente para a ocasião. O bolo também segue a proposta da festa, com acabamento vermelho e detalhes que remetem à identidade visual da comemoração.

As imagens foram compartilhadas pela conta Beyoncé Brasil, que acompanha as novidades relacionadas à artista. O espaço ainda conta com elementos decorativos espalhados pelo ambiente, criando uma atmosfera de festa de aniversário para marcar a data especial.