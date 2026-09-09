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Veja como está o elenco de Avenida Brasil hoje

TV Globo confirmou Avenida Brasil 2; relembre e veja como estão atores da trama

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:06

Antes e depois de Adriana Esteves Crédito: Reprodução

Após muitas especulações e dúvidas, a TV Globo confirmou a volta de Avenida Brasil 2 para janeiro de 2027, no lugar de Quem Ama Cuida.

A continuação de João Emanuel Carneiro, exibido em 2012, trouxe vários personagens para a memória do Brasil como Carminha, vilã interpretada por Adriana Esteves, além de Nina, enteada da megera, interpretada por Débora Falabella. Confira como estão os personagens hoje: