Veja como está o elenco de Avenida Brasil hoje

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Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:06
Após muitas especulações e dúvidas, a TV Globo confirmou a volta de Avenida Brasil 2 para janeiro de 2027, no lugar de Quem Ama Cuida.
A continuação de João Emanuel Carneiro, exibido em 2012, trouxe vários personagens para a memória do Brasil como Carminha, vilã interpretada por Adriana Esteves, além de Nina, enteada da megera, interpretada por Débora Falabella. Confira como estão os personagens hoje:
Atores de Avenida Brasil