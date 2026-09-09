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Veja como está o elenco de Avenida Brasil hoje

TV Globo confirmou Avenida Brasil 2; relembre e veja como estão atores da trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:06

Antes e depois de Adriana Esteves
Antes e depois de Adriana Esteves Crédito: Reprodução

Após muitas especulações e dúvidas, a TV Globo confirmou a volta de Avenida Brasil 2 para janeiro de 2027, no lugar de Quem Ama Cuida.

A continuação de João Emanuel Carneiro, exibido em 2012, trouxe vários personagens para a memória do Brasil como Carminha, vilã interpretada por Adriana Esteves, além de Nina, enteada da megera, interpretada por Débora Falabella. Confira como estão os personagens hoje:

Atores de Avenida Brasil

Adriana Esteves, a Carminha por Reprodução
Débora Falabella, a Nina por Reprodução
Murilo Benício, o Tufão por Reprodução
Cauã Reymond, o Jorginho por Reprodução
Karol Lannes, a Ágata por Reprodução
João Fernandes, Picolé por Reprodução
Mel Maia, a Nina quando criança por Reprodução
1 de 7
Adriana Esteves, a Carminha por Reprodução

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Tags:

Avenida Brasil Avenida Brasil 2

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