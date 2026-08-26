DICAS

Veja como limpar mármore sem manchas: os produtos que devem ficar longe de pedras naturais para preservar o brilho da superfície

Alguns produtos comuns na faxina podem manchar, riscar ou deixar pedras naturais opacas



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 19:18

Mateusz Pielech- Pexels Crédito: Foto: Mateusz Pielech/ Pexels

Na hora da faxina, alguns produtos parecem aliados indispensáveis para deixar a casa impecável. O problema é que aquilo que funciona muito bem em azulejos, vidros ou outras superfícies pode causar danos justamente em materiais mais delicados, como mármore, granito e outras pedras naturais.

O mármore, por exemplo, pode perder o brilho, apresentar manchas e sofrer alterações na superfície quando entra em contato frequente com determinados produtos químicos ou materiais abrasivos.

Mármore 1 de 4

Por isso, antes de pegar o primeiro limpador disponível no armário, vale entender quais produtos devem ficar longe dessas superfícies.

Água sanitária exige cuidado

A água sanitária é bastante utilizada na limpeza doméstica por sua ação desinfetante. Porém, ela não deve ser encarada como uma opção de manutenção diária para pedras naturais.

Produtos à base de cloro podem ser agressivos dependendo do tipo de pedra, do acabamento e da frequência de utilização. O contato inadequado pode contribuir para alterações na aparência da superfície.

Isso não significa que qualquer contato ocasional necessariamente provocará um dano visível. O problema está principalmente no uso indiscriminado e repetido, sem considerar as recomendações específicas para o material.

Por isso, para a limpeza cotidiana, é mais seguro optar por produtos formulados especificamente para pedras naturais.

Vinagre pode prejudicar o mármore

O vinagre é um dos ingredientes mais populares nas receitas caseiras de limpeza. Sua acidez ajuda em determinadas tarefas domésticas, mas essa mesma característica pode ser problemática para algumas pedras naturais.

O mármore é composto principalmente por minerais carbonatados, que são sensíveis a substâncias ácidas. Quando o ácido entra em contato com a superfície, pode ocorrer uma reação capaz de comprometer o acabamento.

Mármore exige cuidados específicos para preservar o brilho e evitar manchas durante a limpeza da casa. Crédito: Foto: Alef Morais- Pexels

Um dos sinais de problema é o aparecimento de áreas opacas ou sem o brilho original. Dependendo da intensidade do contato, a superfície pode apresentar marcas que não desaparecem simplesmente com uma nova limpeza.

Produtos abrasivos também estão na lista

Não são apenas os produtos químicos que merecem atenção. A ferramenta utilizada durante a faxina também pode causar danos.

Esponjas abrasivas, palhas de aço e outros materiais ásperos podem riscar a superfície da pedra, principalmente quando usados com força ou de maneira repetitiva.

Além dos riscos, a abrasão pode modificar o acabamento e deixar determinadas áreas mais opacas do que outras.

Para a limpeza de rotina, prefira panos macios e esponjas não abrasivas. O objetivo é remover a sujeira sem criar atrito desnecessário.

Quais produtos evitar no mármore?

Para reduzir o risco de manchas, riscos e perda de acabamento, evite utilizar sem orientação específica:

Vinagre e outros produtos muito ácidos;

Produtos à base de cloro, especialmente em uso frequente;

Palha de aço;

Esponjas abrasivas;

Limpadores muito agressivos ou não indicados para pedras naturais;

Produtos em pó que possam causar abrasão durante a aplicação.