RAÍZES

Veja fotos raras de Rick com amigos e familiares no interior do Tocantins

Ator mantinha uma forte relação com a terra natal

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15:21

Rick tinha forte relação com raízes de Tocantins Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal da família

Foram divulgados registros fotográficos históricos e acervos pessoais do cantor Rick, em sua cidade natal, Monte Carmo, na região central do Tocantins.

As imagens, divulgadas por meio do g1 e da TV Anhanguera, mostra o lado afetuoso do artista ao lado de familiares e amigos, em momentos de intimidade, além de sua ligação com as raízes sertanejas, que o levou até a música, antes mesmo do auges de sucesso conquistado por meio da dupla com Renner.

O material reúne imagens do início da carreira do músico e de visitas à cidade onde nasceu. Rick aparece cantando em ambientes simples e interagindo com familiares e amigos da região.

Nascido em 1966, quando o território do Tocantins ainda pertencia a Goiás (GO), Rick sempre fez questão de destacar a infância na zona rural. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, em 2017, o artista relembrou suas origens.

"Na verdade, eu falo que nasci em Monte do Carmo porque era o município, né? Mas eu nasci na roça, no meio do mato mesmo. Fiquei no mato até os 10 anos de idade, que foi quando eu tive a oportunidade de ir pra cidade. Fui pra Porto Nacional e aí mudei pra Brasília. Mas eu vivi um período da minha vida literalmente na roça."

O cantor morreu na queda de um helicóptero em Santa Catarina. Além dele estava na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.