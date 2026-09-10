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Veja looks da festa de cinco anos da WePink, marca de Virginia

Convidados seguiram o dress code rosa, mas Virginia surpreendeu com look preto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:18

Confira looks da festa de Virginia
Confira looks da festa de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quarta-feira (9) aconteceu a festa de cinco anos da WePink, marca de Virginia, empresa de cosméticos com a sócia Samara Pink.

Os convidados seguiram o dress code rosa, mas a dona da festa, Virginia, surpreendeu com um look preto, escolha que gerou polêmica por parte do influenciador Rico Melquiades, que seguiu o convite à risca.

Looks da festa de Virginia

Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram
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Confira quem passou pela festa da influenciadora por Reprodução | Instagram

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Em um look avaliado em aproximadamente R$ 27 mil, Virginia escolheu um vestido vintage da grife Alexander McQueen. Além do vestido, a influenciadora completou o look com jóias acompanhadas de pedras de esmeralda, feitas pela designer Andrea Conti.

Mesmo com o visual de luxo, a influenciadora não deixou de passar perrengue. Ao lado de alguns amigos, Virginia compartilhou o sufoco que passou ao ficar presa no elevador de sua própria festa. “Eu vou começar a passar muito mal agora”, brincou ela diantes da situação, nas redes sociais.

A festa de comemoração de um dos empreendimentos de Virginia virou tradição. Desde o lançamento da marca, em 2021, a influenciadora promove o evento com a presença de celebridades e shows exclusivos. Neste ano, a celebração teve apresentações de Matuê, Mari Fernandez e Léo Foguete, além do Grupo Chocolate, responsável pela canção Alô, Virginia.

Tags:

Virginia

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