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Veja looks da festa de cinco anos da WePink, marca de Virginia

Convidados seguiram o dress code rosa, mas Virginia surpreendeu com look preto

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:18

Confira looks da festa de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quarta-feira (9) aconteceu a festa de cinco anos da WePink, marca de Virginia, empresa de cosméticos com a sócia Samara Pink.

Os convidados seguiram o dress code rosa, mas a dona da festa, Virginia, surpreendeu com um look preto, escolha que gerou polêmica por parte do influenciador Rico Melquiades, que seguiu o convite à risca.

Looks da festa de Virginia 1 de 8

Em um look avaliado em aproximadamente R$ 27 mil, Virginia escolheu um vestido vintage da grife Alexander McQueen. Além do vestido, a influenciadora completou o look com jóias acompanhadas de pedras de esmeralda, feitas pela designer Andrea Conti.

Mesmo com o visual de luxo, a influenciadora não deixou de passar perrengue. Ao lado de alguns amigos, Virginia compartilhou o sufoco que passou ao ficar presa no elevador de sua própria festa. “Eu vou começar a passar muito mal agora”, brincou ela diantes da situação, nas redes sociais.