Veja looks e se inspire com 4 segredos do guarda-roupa minimalista, colorido e funcional de Paolla Oliveira

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Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:00
Paolla Oliveira é um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, mas a atriz tem mostrado que seu talento vai além da TV.
Com um estilo de vida ativo, tanto socialmente quanto nos esportes, a artista sempre compartilha os looks que usa nas redes sociais.
Looks de Paolla Oliveira
O guarda-roupa de Paolla não tem muitos mistérios, mas guarda 4 segredos essenciais. A partir de uma análise feita pelo repórter nas redes sociais da atriz global, são perceptíveis:
1. Minimalismo fora do óbvio
Não se assuste! O movimento de minimalismo que dominou os últimos anos tem atacado a torta e a direita, sobretudo nas redes sociais. No entanto, a artista tem um estilo simples, mas usa cores, texturas e estampas únicas que tornam o look coerentes, divertidos e autênticos, a partir dos vestidos midi em viscose, linho e outros tecidos.
2. Estruturas que modelam o corpo
As peças usadas por Paolla, além de qualidade de tecidos, trazem estruturas que modelam o corpo e valorizam suas curvas. São looks em cores, muitas vezes, sóbrias, como o branco, o preto e o cinza, mas com destaque para os ombros e para a silhueta, trazendo uma proposta harmônica e sexy, como um blazer preto combinado com calça da mesma cor, ajustado na medida certa.
3. O mundo é feito de cores
Paolla alia seu lifestyle ativo com os looks. O mundo é feito de cores e elas foram feitas para serem usadas, e a atriz faz isso muito bem. O vermelho ressalta sua beleza, assim como o amarelo e o branco que ilumina, sobretudo em passeios ao ar livre.
4. Sexy ganha vez
A atriz abusa de peças que modelam o corpo, como descrito antes, mas com uma ressalva: ela não pesar a mão. A artista combina peças com texturas de camadas, a exemplo de um vestido branco de pregas, mas que marcam a silhueta e deixam o look sexy num casual chic, que traz looks funcionais e que não incomodam nem mesmo em eventos mais formais.