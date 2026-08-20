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Veja looks e se inspire com 4 segredos do guarda-roupa minimalista, colorido e funcional de Paolla Oliveira

Confira inspirações e looks da atriz

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:00

Se inspire com looks de Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira é um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, mas a atriz tem mostrado que seu talento vai além da TV.

Com um estilo de vida ativo, tanto socialmente quanto nos esportes, a artista sempre compartilha os looks que usa nas redes sociais.

Looks de Paolla Oliveira 1 de 12

O guarda-roupa de Paolla não tem muitos mistérios, mas guarda 4 segredos essenciais. A partir de uma análise feita pelo repórter nas redes sociais da atriz global, são perceptíveis:

1. Minimalismo fora do óbvio

Não se assuste! O movimento de minimalismo que dominou os últimos anos tem atacado a torta e a direita, sobretudo nas redes sociais. No entanto, a artista tem um estilo simples, mas usa cores, texturas e estampas únicas que tornam o look coerentes, divertidos e autênticos, a partir dos vestidos midi em viscose, linho e outros tecidos.

2. Estruturas que modelam o corpo

As peças usadas por Paolla, além de qualidade de tecidos, trazem estruturas que modelam o corpo e valorizam suas curvas. São looks em cores, muitas vezes, sóbrias, como o branco, o preto e o cinza, mas com destaque para os ombros e para a silhueta, trazendo uma proposta harmônica e sexy, como um blazer preto combinado com calça da mesma cor, ajustado na medida certa.

3. O mundo é feito de cores

Paolla alia seu lifestyle ativo com os looks. O mundo é feito de cores e elas foram feitas para serem usadas, e a atriz faz isso muito bem. O vermelho ressalta sua beleza, assim como o amarelo e o branco que ilumina, sobretudo em passeios ao ar livre.

4. Sexy ganha vez