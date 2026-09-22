A PROCURA CONTINUA

Veja o momento em que helicóptero da PM sobrevoa região de SC nas buscas por Rick, da dupla com Renner, empresário e mais 2 pessoas

Cantor, Bruno Avelar, videomaker e piloto estavam no helicóptero que desapareceu na segunda-feira (21)

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:09

Cantor Rick, da dupla Rick & Renner Crédito: Reprodução

Um helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foi mobilizado para reforçar as buscas pelo cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, pelo empresário Bruno Avelar, pelo videomaker Paulo Soares e pelo piloto da aeronave que desapareceu na segunda-feira (21).

O helicóptero da PM sobrevoa a região de Urubici, na Serra Catarinense, onde estão concentrados parte dos trabalhos para localizar a aeronave e os quatro ocupantes.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

Além da PMSC, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participa da operação com equipes em terra, cães de busca e drones equipados com câmeras térmicas.

Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero desaparecido foi localizado.

➡️ Veja momento em que helicóptero da PM faz buscas por Rick e empresário



O cantor Rick, da dupla com Renner, e mais três pessoas estavam em um helicóptero que desapareceu na tarde de segunda-feira (21/9) em SC pic.twitter.com/YGeHPdBGSa — Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2026

Helicóptero desapareceu durante voo em SC

Segundo as informações preliminares, a aeronave decolou da Costa Esmeralda, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e seguia para São Joaquim, na Serra.

O helicóptero deixou de ser localizado durante o trajeto. Desde então, equipes de diferentes órgãos atuam na região para tentar encontrar a aeronave.

? Veja momento em que helicóptero da PM faz buscas por Rick e empresário



Saiba mais na coluna Grande Angular, de @lilian_tahan e @tr_isadora pic.twitter.com/9GLtr9ReW2 — Metrópoles (@Metropoles) September 22, 2026