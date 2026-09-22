Veja o momento em que helicóptero da PM sobrevoa região de SC nas buscas por Rick, da dupla com Renner, empresário e mais 2 pessoas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:09
Um helicóptero da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foi mobilizado para reforçar as buscas pelo cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, pelo empresário Bruno Avelar, pelo videomaker Paulo Soares e pelo piloto da aeronave que desapareceu na segunda-feira (21).
O helicóptero da PM sobrevoa a região de Urubici, na Serra Catarinense, onde estão concentrados parte dos trabalhos para localizar a aeronave e os quatro ocupantes.
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar
Além da PMSC, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participa da operação com equipes em terra, cães de busca e drones equipados com câmeras térmicas.
Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero desaparecido foi localizado.
Helicóptero desapareceu durante voo em SC
Segundo as informações preliminares, a aeronave decolou da Costa Esmeralda, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e seguia para São Joaquim, na Serra.
O helicóptero deixou de ser localizado durante o trajeto. Desde então, equipes de diferentes órgãos atuam na região para tentar encontrar a aeronave.
A operação também conta com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que empregou aeronaves especializadas em missões de busca e salvamento.